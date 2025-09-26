Trenitalia vs Regione Valle d’Aosta: un contenzioso da decine di milioni

Un complesso intreccio di controversie legali contrappone Trenitalia e la Regione Valle d’Aosta, delineando un quadro di persistenti disaccordi economici e interpretativi riguardanti l’erogazione del servizio ferroviario regionale.

Il conflitto attuale, oggetto di un ricorso presentato da Trenitalia al Tribunale di Roma, verte su una richiesta di risarcimento di circa 110.000 euro relativa a presunte irregolarità nell’adeguamento tariffario nel corso del 2021 e 2022.

La società ferroviaria contesta le modalità di revisione delle tariffe applicate dalla Regione, sostenendo che non rispecchino le condizioni contrattuali stabilite nell’appalto del servizio.

La Regione Valle d’Aosta, in risposta, ha formalmente deciso di opporsi al ricorso, affidando la difesa all’avvocato Ulisse Corea e dimostrando la volontà di tutelare le proprie posizioni.

Questa disputa, apparentemente minore rispetto ad altre, si inserisce in una più ampia cornice di contenziosi che hanno caratterizzato il rapporto tra le due entità negli anni.

In particolare, pendente al Tribunale di Roma, vi è un altro ricorso di Trenitalia che mira a recuperare una somma significativamente più rilevante, superiore a 35 milioni di euro.

Questa richiesta si fonda sulla presunta mancata liquidazione di fatture relative al servizio di trasporto pubblico ferroviario nel periodo 2015-2019.

La gravità della somma rivendicata evidenzia la complessità e la portata economica delle divergenze strutturali che sottendono queste azioni legali.

Il quadro è ulteriormente arricchito da un precedente contenzioso, relativo al periodo 2011-2015 e con una richiesta di circa 40 milioni di euro, che ha visto un esito positivo per la Regione sia in primo grado che in appello.

Nonostante questo successo, Trenitalia ha deciso di impugnare la sentenza davanti alla Corte di Cassazione, mantenendo così aperta la disputa e segnalando una volontà di contestare a fondo le decisioni sfavorevoli.

La definizione di questa vertenza in Cassazione rappresenta un momento cruciale, potenzialmente in grado di influenzare l’interpretazione dei contratti e di stabilire dei precedenti per le future relazioni tra Trenitalia e le regioni.

L’insieme di questi procedimenti legali suggerisce non solo questioni economiche irrisolte, ma anche interpretazioni divergenti degli obblighi contrattuali e una mancanza di fiducia reciproca.

La risoluzione definitiva di queste controversie richiederà non solo un’analisi puntigliosa dei documenti contrattuali, ma anche un dialogo costruttivo volto a trovare soluzioni condivise e a prevenire future controversie, garantendo la continuità e l’efficienza del servizio ferroviario a beneficio della comunità valdostana.

La vicenda illustra, inoltre, le sfide intrinseche nella gestione di servizi pubblici essenziali, affidati a soggetti privati attraverso complessi accordi di appalto.