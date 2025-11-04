Tribunale di Aosta: Carabinieri in pensione aiutano a sbloccare la giustizia.

La carenza di personale che affligge il sistema giudiziario italiano, fenomeno strutturale che incide sull’efficienza e sulla rapidità dei processi, trova una risposta innovativa nel Tribunale di Aosta.

Un accordo di collaborazione tra l’istituzione giudiziaria e l’Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo (ANCC) ha portato alla disponibilità di cinque volontari che affiancheranno il personale delle cancellerie penali e civili.

Questa iniziativa, lungi dall’essere un’anomalia, si inserisce in un contesto più ampio di ricerca di soluzioni creative per mitigare le conseguenze di una cronica insufficienza di risorse umane.

L’accordo non si configura come una semplice “copertura” di posti vacanti, ma come un’opportunità per valorizzare il capitale umano disponibile nel territorio, offrendo a carabinieri in pensione la possibilità di continuare a servire la collettività, attingendo alla loro esperienza e professionalità.

Sebbene i volontari non possano accedere ai sistemi informatici ministeriali, a causa delle stringenti normative sulla sicurezza dei dati giudiziari, il loro contributo sarà significativo nell’assistenza alle attività di segreteria, nell’organizzazione documentale e in compiti di supporto amministrativo, liberando il personale di cancelleria per mansioni più complesse e specialistiche.

Questa forma di collaborazione rappresenta un esempio emblematico di come istituzioni e associazioni possano unirsi per affrontare sfide comuni, dimostrando un profondo senso civico e una volontà di superare le difficoltà attraverso l’ingegno e la cooperazione.

L’iniziativa sottolinea l’importanza del ruolo dell’Arma dei Carabinieri e della sua rete di associazioni di veterani, che rappresentano un bacino di competenze e un patrimonio di valori fondamentali per la comunità.

L’episodio del Tribunale di Aosta potrebbe fungere da modello replicabile in altre sedi giudiziarie, incoraggiando un approccio più flessibile e partecipativo nella gestione delle risorse umane e nella ricerca di soluzioni innovative per migliorare l’efficienza del servizio giustizia, un bene prezioso per la democrazia e la coesione sociale.

La sfida, ora, è quella di formalizzare e strutturare al meglio questa forma di collaborazione, garantendo la sostenibilità nel tempo e la massima trasparenza nell’utilizzo delle risorse umane volontarie.