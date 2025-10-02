Uber arriva in Valle d’Aosta rafforzando la mobilità per cittadini e turisti

Uber continua la sua espansione in Italia e arriva in Valle d’Aosta, 19a regione a essere raggiunta dal servizio, per rispondere alla crescente domanda dei cittadini e dei sempre maggiori turisti stranieri.

Prosegue il piano di espansione di Uber in tutta Italia entro fino anno con il debutto del servizio in Valle d’Aosta, dopo il recente lancio in Molise. Uber Black è disponibile nella regione, offrendo una nuova soluzione di mobilità a cittadini e turisti. Le prime corse si sono già svolte correttamente in città tramite i nostri partner locali NCC. Il servizio è aperto a tutti gli operatori del trasporto pubblico non di linea, e a breve ci auguriamo di integrare anche il servizio taxi, con l’obiettivo di offrire un’esperienza di mobilità sempre più completa e accessibile.

Dopo aver consolidato la sua presenza in 18 regioni italiane, Uber approda in Valle d’Aosta per supportare la mobilità locale, a beneficio dei cittadini e del numero crescente di turisti italiani e stranieri che scelgono di visitare la regione. Nei primi sei mesi del 2025, gli arrivi sono aumentati del 23,3% rispetto al 2024, raggiungendo un totale di 138 mila visitatori nelle strutture ricettive, con 281.712 notti trascorse (+22,09% rispetto al 2024). A trainare questa crescita sono le bellezze locali come il Monte Cervino, Champoluc e la Valle del Lys-Gressoney.

A conferma di questo trend positivo, Uber ha registrato un aumento di oltre 2 volte nelle aperture dell’app nel 2024 rispetto all’anno precedente, rafforzando ulteriormente l’opportunità di offrire un servizio sempre più utile ed efficace.

Con l’arrivo di Uber Black i cittadini della Valle d’Aosta e i turisti avranno a disposizione un nuovo strumento tecnologico per muoversi in modo comodo, trasparente e sicuro. Il servizio si integra con il territorio, sostenendo la mobilità locale e il turismo, e creando nuove opportunità per autisti e imprese NCC. L’azienda si dichiara aperta alla collaborazione con tutti gli operatori del servizio di trasporto pubblico non di linea, con l’obiettivo di ampliare e rendere sempre più capillare il servizio nella regione e nelle sue città.

“Siamo felici di portare Uber anche in Valle d’Aosta, una regione che ha dimostrato una crescente esigenza di soluzioni di mobilità efficienti e moderne,” ha dichiarato Davide Archetti, il nuovo Regional Manager di Uber Southern Europe. “ll nostro impegno è supportare la mobilità quotidiana dei cittadini, collaborando con gli operatori locali per offrire un servizio accessibile, tecnologico e pienamente conforme alle normative. Allo stesso tempo, vogliamo rendere ancora più semplice e confortevole l’esperienza di chi visita la Valle d’Aosta, facilitando l’esplorazione delle sue bellezze paesaggistiche e delle sue località più iconiche.”

Caratteristiche del servizio Uber Black

Gli utenti dell’app Uber possono:

conoscere il prezzo della corsa in anticipo

visualizzare il percorso

contattare l’autista tramite chat o chiamata anonimizzata

condividere la corsa con altri passeggeri

personalizzare l’esperienza (bagagli, conversazione, temperatura)

utilizzare il Guest Ride per prenotare corse per amici o familiari

accedere al toolkit di sicurezza dell’app



Informazioni su Uber

La missione di Uber è creare opportunità attraverso il movimento. Abbiamo iniziato nel 2010 risolvendo un semplice problema: come ci si può spostare semplicemente con un click? Oltre 55 miliardi di corse dopo, continuiamo a lavorare per realizzare prodotti utili ad avvicinare le persone ai luoghi dove vogliono essere. Cambiando il modo in cui le persone, il cibo e le cose si muovono nelle città, Uber è una piattaforma che apre il mondo a nuove possibilità.