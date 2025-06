Unicef dona giochi all’ospedale Beauregard: sorrisi e speranza per i bambini.

Un gesto di speranza e cura ha illuminato oggi il reparto di Pediatria dell’Ospedale Beauregard di Aosta, suggellando un percorso ultradecennale di collaborazione tra il Comitato regionale Unicef Valle d’Aosta e l’Azienda USL Valle d’Aosta. La consegna di giochi e materiali ludici ai piccoli pazienti rappresenta un tassello fondamentale di un impegno più ampio, volto a garantire un’esperienza ospedaliera il più serena e positiva possibile per i bambini e le loro famiglie.Questa iniziativa si radica in un percorso di profonda condivisione di valori tra il Dipartimento Materno Infantile dell’ospedale e Unicef, un legame consolidato da ben 14 anni nell’ambito del prestigioso progetto internazionale Baby Friendly Hospital Initiative (BFHI). La BFHI, promossa congiuntamente dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dall’Unicef, definisce standard elevati per l’assistenza all’allattamento al seno e per la cura del neonato e del bambino, promuovendo un approccio centrato sulla famiglia e sul benessere psicofisico del piccolo. Il Dott. Paolo Serravalle, Direttore del Dipartimento Materno Infantile e di Pediatria e Neonatologia dell’Ospedale Beauregard, ha espresso la sua profonda gratitudine: “Questo gesto di Unicef non è solo un dono materiale, ma un riconoscimento dell’importanza cruciale del benessere emotivo e relazionale nel processo di guarigione. Per i bambini ricoverati, un gioco può essere un potente antidoto alla paura e all’ansia, un momento di evasione e di conforto che facilita il recupero.”Renata Ducly, Presidente del Comitato regionale Unicef Valle d’Aosta, ha enfatizzato l’importanza di creare spazi di normalità e gioia anche in contesti sanitari: “I bambini, anche in tenera età, sono in grado di percepire e reagire all’ambiente che li circonda. Vogliamo che, nonostante le difficoltà, possano sentire il calore umano e la nostra vicinanza, sapendo di non essere soli. Un sorriso, un gioco condiviso, possono fare la differenza nel loro percorso.”L’assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Carlo Marzi, ha riconosciuto il valore aggiunto di questa sinergia: “L’iniziativa di oggi testimonia come la collaborazione tra istituzioni sanitarie e organizzazioni di volontariato possa generare un impatto tangibile sulla qualità della vita dei cittadini più vulnerabili. È un esempio virtuoso di come l’impegno collettivo possa contribuire a creare una comunità più accogliente e attenta ai bisogni di chi ha più bisogno di aiuto, promuovendo un approccio olistico alla salute che consideri non solo il corpo, ma anche la mente e lo spirito.”La consegna dei giochi si configura dunque come un atto simbolico di speranza e di impegno verso un futuro in cui la cura e l’attenzione al bambino siano al centro del sistema sanitario, contribuendo a costruire un ambiente di crescita sano e sereno per le nuove generazioni.