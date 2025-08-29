Val Ferret, riapre la strada dopo l’allerta idrogeologica.

La Val Ferret, cuore pulsante del territorio comunale di Courmayeur, ha ritrovato oggi la piena accessibilità della sua arteria stradale principale.

La riapertura, avvenuta in mattinata, fa seguito a un periodo di temporanea interruzione, disposta in via precauzionale ieri pomeriggio a seguito dell’innalzamento del livello di allerta idrogeologica gialla che ha interessato il versante nord-ovest della Valle d’Aosta.

Un evento che, seppur ordinario per la regione, richiede un’attenzione costante e misure di sicurezza immediate per la tutela della popolazione e delle infrastrutture.

La decisione di chiudere la strada, come spesso accade in situazioni di rischio meteo, è stata presa per minimizzare potenziali pericoli derivanti da frane, smottamenti o esondazioni, soprattutto considerando la conformazione geografica della valle, incassata tra imponenti pareti rocciose e solcata da corsi d’acqua alimentati dai ghiacciai circostanti.

La storia recente della mobilità in Val Ferret rivela un andamento simile.

Già nella notte tra mercoledì 27 agosto e giovedì 28 agosto, era stata disposta una prima chiusura, anche per la strada comunale della Val Veny.

Questa precedente ordinanza, tuttavia, si è rivelata meno prolungata e la strada è rimasta poi percorribile, a differenza di quella della Val Ferret che ha richiesto un intervento più incisivo e una valutazione più approfondita della situazione.

Questo episodio sottolinea l’importanza di un sistema di monitoraggio idrogeologico efficiente e di una capacità di risposta rapida da parte delle autorità locali.

L’allerta gialla, pur non rappresentando un pericolo imminente, segnala un livello di attenzione elevato e la necessità di prepararsi a possibili sviluppi.

La presenza di infrastrutture vitali come strade comunali in aree geograficamente complesse rende imperativa una gestione attenta e preventiva del rischio idrogeologico, che implica l’adozione di protocolli di sicurezza ben definiti, la comunicazione tempestiva alla popolazione e la prontezza nell’implementazione di misure di mitigazione.

La riapertura della strada, dopo un’attenta verifica della stabilità del versante e della sicurezza del traffico, segna il ritorno alla normalità, ma non cancella la consapevolezza di vivere in un ambiente alpino fragile e dinamico, che richiede rispetto e costante vigilanza.