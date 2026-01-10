Valanga a Pila: scialpinista disperso, ricerche in corso.

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Nella mattinata odierna, l’imponente versante roccioso della Pointe de la Pierre, sovrastante la località turistica di Pila (Gressan), si è manifestato con una violenta valanga.

L’evento, innescato presumibilmente da una combinazione di fattori meteorologici e morfologici, ha tragicamente coinvolto uno scialpinista, il cui destino ora è affidato alle operazioni di soccorso in corso.

L’allarme è giunto alla Centrale Unica del Soccorso attraverso la testimonianza diretta di due escursionisti, i quali hanno assistito all’innesco e al conseguente movimento di massa di neve.

La complessità della situazione è immediatamente emersa con l’impossibilità di un intervento aereo, ostacolato dalla fitta nebbia e dalla ridotta visibilità tipiche delle alte quote alpine, elementi che rendono estremamente arduo il lavoro dei soccorritori.

Di conseguenza, l’approccio all’area interessata è stato affidato a squadre di terra, composte da unità cinofile specializzate nella localizzazione di persone disperse in ambiente innevato e supportate da un gatto delle nevi, un veicolo cingolato progettato per muoversi su terreni impervi e profondi accumuli nevosi.

La macchina operativa è impegnata in un lavoro meticoloso e delicato, volta a ridurre al minimo i rischi per i soccorritori stessi, operando in un contesto di elevata instabilità.

Un elemento critico che complica ulteriormente le ricerche è l’assenza, da parte dello scialpinista coinvolto, di un dispositivo ARVA (Artva), un trasmettitore-ricevitore utilizzato per localizzare persone interrate in valanghe.

Questa carenza rende la ricerca un’operazione più complessa e dispendiosa in termini di tempo, poiché le squadre devono affidarsi a tecniche di ricerca manuale e all’olfatto dei cani da soccorso, aumentando la difficoltà di individuare rapidamente la vittima sotto lo spesso strato di neve.

L’evento solleva interrogativi importanti sulla sicurezza in montagna e sull’obbligatorietà dell’equipaggiamento di sicurezza per gli appassionati di sci alpinismo, sottolineando la necessità di una maggiore consapevolezza dei rischi e di un rigoroso rispetto delle norme di sicurezza in ambienti alpini, caratterizzati da una perenne sfida tra l’uomo e la potenza della natura.

Le prossime ore saranno cruciali per le operazioni di ricerca e per il tentativo di ricostruire l’accaduto, con la speranza di poter portare a salvo lo scialpinista disperso.