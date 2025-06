Valdosta, 10% della popolazione in carico ai servizi sociali.

Il tessuto sociale valdostano si presenta come un complesso sistema di supporto, articolato in circa 4.500 cartelle sociali attive e un bacino di oltre 10.000 persone in carico, una percentuale significativa che incide sul 10% della popolazione residente. Questo dato, recentemente confermato dall’assessore regionale alle politiche sociali, Carlo Marzi, in risposta a un’interrogazione del gruppo Lega Vda, evidenzia la cruciale importanza dei servizi sociali nell’assicurare la protezione e il benessere delle fasce più vulnerabili della comunità. Tuttavia, l’efficienza di questo sistema non è soltanto una questione quantitativa, ma anche qualitativa, legata ai tempi di risposta e alla capacità di coordinamento tra i diversi attori coinvolti. La presa in carico, infatti, non segue un’unica procedura, ma si adatta alla natura della segnalazione. Le comunicazioni provenienti dalle forze dell’ordine e le direttive formali dell’Autorità giudiziaria richiedono una risposta immediata, imponevano una tempistica massima settimanale. I cittadini che si rivolgono direttamente ai Punti Unici di Accesso (PUA) vengono ricevuti e ascoltati, e un successivo percorso professionale, gestito da un assistente sociale di riferimento, viene attivato solo in caso di necessità. Per le situazioni che richiedono un intervento urgente, la Regione ha implementato un servizio di Pronto Intervento Sociale, volto a fornire un supporto tempestivo e mirato.La delicatezza della questione ha suscitato l’attenzione del gruppo Lega Vda, che, attraverso la consigliera Raffaella Foudraz, ha sottolineato la necessità di garantire tempi di risposta adeguati e rispettosi della dignità delle persone in difficoltà. L’intervento dell’assistente sociale, in particolare, deve concretizzarsi in azioni rapide ed efficaci, evitando che la situazione del richiedente si aggravi. Questo implica una stretta collaborazione e un coordinamento ottimale tra tutti gli attori coinvolti: servizi sociali, forze dell’ordine, magistratura e operatori sanitari. La pubblica amministrazione, in questo contesto, è chiamata a dimostrare la sua efficienza non solo attraverso la disponibilità di risorse, ma soprattutto attraverso la capacità di tradurre la sensibilità e l’attenzione verso le persone in stato di fragilità in azioni concrete e tempestive. L’obiettivo è quello di costruire un sistema di welfare reattivo e proattivo, in grado di anticipare le esigenze e di fornire un sostegno personalizzato, contribuendo a promuovere l’inclusione sociale e a prevenire situazioni di emarginazione e di disagio. L’efficacia di questo sistema si misura non solo in termini di numeri, ma soprattutto nella qualità della vita e nella dignità delle persone che assiste. Il miglioramento continuo del coordinamento tra i vari enti e l’ottimizzazione delle procedure rappresentano quindi un imperativo etico e una priorità amministrativa.