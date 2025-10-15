Valle d’Aosta, 2000: il ricordo dell’alluvione a 25 anni.

Venticinque anni dopo, la Valle d’Aosta si raccoglie in un momento di riflessione profonda, segnando il quarto di secolo dalla catastrofe idrica che ne cambiò per sempre il volto e l’anima.

Il 2000, scolpito a fuoco nella memoria collettiva, non è solo l’anno di un evento naturale devastante, ma l’anno in cui una comunità ha misurato la propria fragilità e, al contempo, la forza del proprio spirito resiliente.

Il presidente della Regione, Renzo Testolin, sottolinea come la memoria dell’alluvione non sia un mero ricordo del passato, bensì un monito costante, un’eredità pesante da custodire e da trasformare in azione concreta.

Le immagini dei villaggi spazzati via, delle abitazioni ridotte in maceria, dei campi trasformati in fiumi in piena, sono indelebili.

Ma a queste si aggiungono i volti segnati dalla paura, dall’angoscia, dalla perdita, e soprattutto, il coraggio silenzioso di chi, subito dopo la prima ondata di sgomento, si è rimboccato le maniche per iniziare un lavoro di ricostruzione materiale e morale.

L’alluvione del 2000 non fu solo una tragedia umana di proporzioni significative – venti vite spezzate – ma anche un colpo durissimo al tessuto economico e sociale della regione.

Infrastrutture essenziali furono distrutte, attività produttive interrotte, intere comunità isolate.

La ricostruzione fu un processo lungo e complesso, che richiese uno sforzo sinergico tra istituzioni, volontariato e cittadini.

Al dolore per le vittime, si affianca l’orgoglio per la reazione di una popolazione montanara, temprata dalle difficoltà e abituata ad affrontare le sfide della natura.

La capacità di rialzarsi, di ricostruire, di guardare avanti con speranza, testimonia un legame profondo con il territorio e una profonda solidarietà reciproca.

Il presidente Testolin esprime ancora una volta il più sentito cordoglio alle famiglie delle vittime, un tributo doveroso a coloro che persero i loro cari in circostanze così drammatiche.

Ma l’anniversario non è solo un momento di lutto e di commozione; è un’occasione per riaffermare l’importanza della prevenzione e della gestione del rischio.

L’evento tragico ha rivelato in modo drammatico la vulnerabilità di un territorio montano, esposto a fenomeni naturali estremi, e l’urgenza di investire in sistemi di allerta precoce, opere di difesa idraulica e piani di emergenza.

La cultura del rischio deve essere integrata nella coscienza collettiva, promuovendo la formazione, la sensibilizzazione e la partecipazione attiva dei cittadini.

La memoria dell’alluvione del 2000 si traduce oggi in un impegno concreto per la sicurezza del territorio e la protezione della vita umana.

L’investimento nella conoscenza dei processi naturali, la promozione di pratiche sostenibili e l’adozione di misure di mitigazione del rischio sono imperativi per onorare la memoria delle vittime e garantire un futuro più sicuro per le generazioni a venire.

Alle 20:30, nella cattedrale di Aosta, il vescovo Franco Lovignana presiederà la messa in suffragio delle vittime, un momento di preghiera e di raccoglimento spirituale.

E sabato prossimo, nell’ambito della settimana nazionale della Protezione civile, una commemorazione pubblica in piazza Chanoux offrirà l’opportunità di riflettere ulteriormente sulle lezioni apprese e sull’importanza della prevenzione.

La Valle d’Aosta guarda avanti, ma non dimentica.