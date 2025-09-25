Valle d’Aosta: 813.000 euro per la digitalizzazione delle imprese

La Regione Valle d’Aosta, con il sostegno della Chambre Valdôtaine, lancia un’iniziativa strategica volta a catalizzare la trasformazione digitale del tessuto imprenditoriale locale.

Attraverso il Bando Voucher Digit VdA, sono stanziati 813.000 euro per supportare le aziende valdostane nell’adozione di competenze avanzate e soluzioni tecnologiche innovative, configurando un vero e proprio volano per la competitività e la crescita sostenibile del territorio.

Il bando non si limita a un mero finanziamento, ma ambisce a creare un ecosistema collaborativo tra le PMI valdostane e figure professionali specializzate nel panorama dell’Industria 4.0.

Questo approccio mira a superare le barriere all’innovazione, spesso legate alla mancanza di risorse interne o alla difficoltà di accesso a know-how specialistico.

L’obiettivo è favorire l’apprendimento reciproco, la condivisione di esperienze e la creazione di partnership durature, elementi cruciali per un’evoluzione tecnologica significativa.

Le aziende interessate possono richiedere voucher fino a 15.000 euro, che copriranno fino al 70% delle spese ammissibili, a condizione di un investimento minimo di 5.000 euro.

Questa struttura agevolata rende l’iniziativa accessibile a una vasta gamma di imprese, incoraggiando al contempo un effettivo impegno finanziario da parte delle aziende stesse, un fattore determinante per garantire la sostenibilità dei progetti.

Le spese ammissibili spaziano dall’acquisto di software e hardware specifici per l’Industria 4.0, alla consulenza specialistica in ambito digitale, dalla formazione del personale su nuove tecnologie alla realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo focalizzati sull’innovazione tecnologica.

L’amplia gamma di interventi finanziabili mira a rispondere alle diverse esigenze e livelli di maturità digitale delle imprese valdostane.

Per facilitare la comprensione dettagliata del bando, chiarire le procedure di richiesta e rispondere alle eventuali domande delle imprese interessate, è stato organizzato un webinar informativo in programma il 2 ottobre alle ore 10:30.

Questo momento di confronto diretto rappresenta un’opportunità preziosa per dissipare dubbi e ottenere indicazioni precise per la presentazione delle domande.

La presentazione delle domande avverrà esclusivamente in modalità telematica, attraverso la piattaforma ReStart (restart.

infocamere.

it), garantendo trasparenza, efficienza e accessibilità ai servizi.

La piattaforma ReStart, già collaudata per altre iniziative simili, offre un’interfaccia user-friendly e un supporto tecnico dedicato per assistere le imprese in ogni fase della procedura.

Il Bando Voucher Digit VdA non è solo un’opportunità di finanziamento, ma un investimento strategico per il futuro della Valle d’Aosta, un motore di crescita economica e un fattore chiave per l’attrattività del territorio in un contesto globale sempre più competitivo.