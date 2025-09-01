Valle d’Aosta: Allentata l’allerta incendi, ma restano i divieti.

La fase di elevato rischio di propagazione degli incendi boschivi che ha recentemente gravato sulla Valle d’Aosta è ufficialmente conclusa.

Tale decisione, comunicata dall’Assessorato all’Agricoltura e alle risorse naturali, riflette un cambiamento significativo nelle condizioni meteorologiche, che hanno attenuato la vulnerabilità del territorio.

Il Presidente della Regione ha quindi firmato un decreto di revoca del precedente provvedimento, datato 12 agosto, che aveva dichiarato lo stato di eccezionale pericolo per gli incendi.

Questa revoca, pur rappresentando un allentamento delle restrizioni, non implica un ritorno alla piena libertà di utilizzo del territorio, bensì una temporanea riduzione del livello di allerta.

È fondamentale sottolineare che, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche immediate e dai provvedimenti governativi, permane un quadro normativo rigoroso volto a prevenire gli incendi.

Su tutto il territorio regionale, l’accensione di fuochi di qualsiasi genere, la combustione di stoppie, residui vegetali o scarti agricoli, l’incenerimento di rifiuti non controllato e l’utilizzo di inceneritori non conformi alle normative di sicurezza, rimangono severamente vietati.

Questa disciplina, lungi dall’essere una mera limitazione alla libertà individuale, è un elemento imprescindibile per la salvaguardia del patrimonio forestale, cruciale per l’equilibrio ecologico della regione e per la protezione della biodiversità.

Le foreste vallesane, infatti, rappresentano non solo una risorsa economica di primaria importanza per la comunità montana, ma anche un serbatoio di beni ambientali inestimabili, quali la regolazione del ciclo idrologico, la mitigazione del rischio idrogeologico e la conservazione di specie animali e vegetali uniche.

La prevenzione degli incendi boschivi è, pertanto, una responsabilità condivisa che coinvolge istituzioni, enti locali e cittadini.

La collaborazione e la consapevolezza di tutti sono essenziali per garantire la sostenibilità ambientale e la resilienza del territorio vallesano di fronte alle crescenti sfide poste dai cambiamenti climatici e dall’aumento delle temperature.

L’adozione di comportamenti responsabili e il rispetto delle normative vigenti costituiscono un investimento nel futuro della regione e nella tutela del suo inestimabile patrimonio naturale.

La recente esperienza di elevato rischio di incendi, sebbene superata, deve servire da monito costante e stimolare un impegno ancora maggiore nella prevenzione e nella gestione del rischio incendi boschivi.