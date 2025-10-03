Valle d’Aosta: Autonomia, Criticità e Rinnovamento Politico

L’Associazione Evolvendo esprime gratitudine a tutti coloro che, attraverso il sostegno elettorale alle liste autonomiste valdostane, hanno condiviso la nostra visione e i nostri valori.

Un plauso a tutti i cittadini che hanno creduto in un futuro di maggiore autonomia e responsabilità per la Valle d’Aosta.

Tuttavia, l’analisi dei risultati elettorali rivela una situazione politica tutt’altro che risolta.

Il panorama valdostano rimane vulnerabile a dinamiche di contrasto, spesso alimentate da ambizioni personali e da una competizione che rischia di offuscare la ricerca del bene comune.

Si osservano, in diverse forze politiche, figure che, pur avendo raggiunto posizioni di rilievo, sembrano più concentrate sulla perpetuazione del proprio potere che sull’effettivo miglioramento della vita dei cittadini.

Questa dinamica rischia di compromettere la stabilità e l’efficacia delle istituzioni, ostacolando il progresso della regione.

Nonostante queste criticità, Evolvendo accoglie con favore l’emergere di una rappresentanza femminile di qualità, segno di un rinnovamento che auspichiamo profondo e duraturo.

L’ingresso di nuove voci, portatrici di esperienze e prospettive diverse, rappresenta un’opportunità per superare i limiti di una classe dirigente spesso affetta da logiche autoreferenziali e dalla difficoltà di adattarsi alle sfide del presente.

Questo rinnovamento, se coltivato e supportato, potrebbe inaugurare un’era di maggiore apertura e innovazione.

Evolvendo, forte di questo spirito di cambiamento, intende ampliare il proprio impegno civico e politico.

Abbandoneremo le strategie consolidate, troppo spesso terreno fertile per personalismi e interessi di breve termine, per abbracciare nuove forme di partecipazione e di azione.

Il nostro obiettivo è contribuire alla realizzazione della “Seconda Autonomia”, un progetto ambizioso che presuppone non solo una maggiore autonomia finanziaria e legislativa, ma anche una profonda trasformazione culturale e istituzionale.

Si tratta di un’autonomia che sappia coniugare l’affermazione dell’identità valdostana con l’integrazione nel contesto nazionale ed europeo, promuovendo uno sviluppo sostenibile e inclusivo.

In vista del ballottaggio aosta, Evolvendo rinnova il proprio impegno verso i propri associati, impegnandosi a fornire un’analisi rigorosa e obiettiva delle proposte avanzate dai candidati.

Non ci limiteremo a valutare la fattibilità tecnica delle promesse, ma verificheremo anche la loro coerenza con i principi di trasparenza, responsabilità e partecipazione democratica che guidano la nostra azione.

La nostra analisi sarà volta a fornire ai nostri associati gli strumenti necessari per esercitare un voto consapevole e responsabile, contribuendo a plasmare un futuro migliore per la Valle d’Aosta.