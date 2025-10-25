Valle d’Aosta: campagna vaccinale record contro la Lumpy Skin Disease

La recente e rapida campagna vaccinale contro la dermatite nodulare contagiosa (Lumpy Skin Disease) in Valle d’Aosta rappresenta un esempio emblematico di resilienza, cooperazione e capacità di risposta a una crisi sanitaria veterinaria.

L’assessore alla Sanità, salute e politiche sociali, Carlo Marzi, ha espresso profondo apprezzamento per l’impegno collettivo che ha permesso di immunizzare l’intero allevato bovino regionale in un arco temporale straordinariamente breve, un risultato riconosciuto e validato anche a livello ministeriale.

La rapidità e l’efficacia dell’intervento non sono frutto del caso, bensì il risultato di una sinergia complessa e ben orchestrata tra molteplici attori istituzionali e professionali.

Al cuore di questa operazione vi è stata la collaborazione attiva e responsabile degli allevatori, che hanno dimostrato una pronta disponibilità ad aderire alla campagna e a facilitare l’accesso dei veterinari alle proprie strutture.

I servizi veterinari dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL) hanno svolto un ruolo cruciale, garantendo la somministrazione dei vaccini e il monitoraggio della salute degli animali.

Le associazioni di categoria hanno contribuito con la loro esperienza e la loro rete di contatti, mentre il Corpo Forestale della Valle d’Aosta ha offerto supporto logistico e di sicurezza, soprattutto in aree remote e difficili da raggiungere.

L’Institut Agricole Régional ha fornito competenze tecniche e scientifiche, contribuendo alla pianificazione strategica e alla valutazione dei risultati.

La Protezione Civile ha coordinato le risorse e le attività, assicurando una risposta efficiente e tempestiva.

La dermatite nodulare contagiosa, trasmessa da insetti vettori, rappresenta una seria minaccia per l’allevamento bovino, causando lesioni cutanee, febbre, riduzione della produzione di latte e, in alcuni casi, mortalità.

La sua rapida diffusione può avere conseguenze economiche e sociali devastanti per l’intera regione.

La campagna vaccinale, dunque, non si è limitata a proteggere la salute degli animali, ma ha anche salvaguardato la filiera agroalimentare, la stabilità economica e la sicurezza alimentare della Valle d’Aosta.

L’esperienza maturata durante questa emergenza offre importanti lezioni per la gestione di future crisi sanitarie veterinarie, sottolineando l’importanza di una comunicazione efficace, di una pianificazione preventiva, di una formazione specifica degli operatori e di un rafforzamento della collaborazione tra le diverse istituzioni.

La Valle d’Aosta ha dimostrato di possedere le risorse e la capacità di rispondere in modo efficace a sfide complesse, consolidando il proprio ruolo di modello di eccellenza nel campo della sanità veterinaria regionale.