Valle d’Aosta: cooperazione transfrontaliera e sviluppo sostenibile

La Valle d’Aosta si schiera con la posizione condivisa dalle Regioni italiane, espressa recentemente al Commissario Fitto e allineata con le dinamiche europee, ribadendo l’importanza di un approccio collaborativo e attento alle specificità territoriali. Questa presa di posizione, come sottolineato dall’assessore regionale agli affari europei Luciano Caveri, si configura come un segnale politico di forte richiamo alla necessità di salvaguardare il principio di sussidiarietà, un pilastro fondamentale per l’efficacia delle politiche europee.Il contesto di questa affermazione è stato delineato durante i lavori del comitato di sorveglianza del programma Interreg Italia-Francia Alcotra, tenutisi a La Venaria Reale. Alcotra, più che un semplice programma di cooperazione transfrontaliera, incarna un modello di sviluppo integrato e strategico, profondamente legato al Trattato del Quirinale, un accordo che aspira a catalizzare e accelerare la cooperazione bilaterale tra Italia e Francia. Il Trattato, in questo contesto, si rivela uno strumento cruciale per superare le rigidità burocratiche e favorire la realizzazione di progetti con un impatto tangibile sui territori coinvolti.La riunione del comitato di sorveglianza ha esaminato i risultati del terzo bando dedicato a progetti di dimensioni ridotte, evidenziando un elevato livello di interesse da parte dei soggetti attivi sul territorio: 34 candidature sono state presentate, di cui 29 giudicate ammissibili, per un importo complessivo di 44,5 milioni di euro. La significativa presenza di progetti originari della Valle d’Aosta (10 su 29) testimonia la rilevanza del programma per lo sviluppo regionale.L’attenzione del comitato si è poi rivolta alla definizione del quarto bando, strutturato in due fasi distinte per garantire una maggiore flessibilità e rispondere a diverse esigenze progettuali. La prima fase, prevista per l’estate-autunno 2025, sarà dedicata a progetti di durata triennale, focalizzati su obiettivi specifici ancora da definire, e finanziata con 10 milioni di FESR. La seconda fase, a partire dall’autunno 2025, vedrà l’impiego delle risorse residue, pari a circa 23 milioni di FESR, a disposizione per progetti di durata biennale, aprendo a una più ampia gamma di obiettivi specifici. Questa doppia articolazione del bando mira a favorire l’innovazione e la diversificazione degli interventi, incentivando la partecipazione di un numero maggiore di enti e organizzazioni. L’allocazione strategica dei fondi, unitamente alla strutturazione a due fasi, risponde alla volontà di ottimizzare l’utilizzo delle risorse europee e di promuovere uno sviluppo territoriale equilibrato e sostenibile, in linea con le priorità definite a livello regionale e comunitario.