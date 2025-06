Valle d’Aosta: Inverno da record, boom di turisti e stranieri

La stagione invernale 2024-2025 in Valle d’Aosta si è conclusa con risultati che ridefiniscono i parametri del successo turistico regionale, segnando un picco storico nelle presenze, superando le aspettative iniziali e consolidando la regione come meta primaria per il turismo montano. L’analisi dei dati completi, estesi da dicembre 2024 ad aprile 2025, rivela un quadro dinamico e positivo, che testimonia la resilienza del settore e la sua capacità di adattamento alle nuove dinamiche del mercato.Gli arrivi hanno raggiunto la cifra di 635.729 unità, con un incremento del 4,60% rispetto alla stagione precedente (2023-2024), mentre le presenze si sono impennate a 2.37.953, registrando un aumento del 6,77%. Questi numeri, non visti almeno dal 2005, quando iniziò la raccolta sistematica dei dati da parte dell’Assessorato al Turismo, sono in parte frutto dell’implementazione della legge regionale del 2023, che ha incentivato lo sviluppo di alloggi destinati all’uso turistico. Tale iniziativa ha stimolato la crescita di queste strutture, con un aumento di circa il 70% sia in termini di numero di ospiti accolti (61.699) sia in termini di notti trascorse (228.269), modificando significativamente il panorama dell’offerta ricettiva.Il mercato interno italiano si è mantenuto sostanzialmente stabile, con un numero di arrivi pari a 382.858 (-0,11%) e presenze di 952.747 (+0,34%), indicando una domanda consolidata ma non in rapida espansione. Il vero motore della crescita è stato l’afflusso di turisti stranieri, che hanno registrato un incremento significativo, con 252.871 arrivi (+12,63%) e 1.085.206 notti (+13,15%). Questo dato riflette un crescente interesse per la Valle d’Aosta da parte di visitatori internazionali, attratti dalla sua offerta di attività sulla neve, dalla bellezza del paesaggio alpino e dall’autenticità della cultura locale. L’analisi più approfondita di questa componente rivelerebbe probabilmente le provenienze geografiche principali e le motivazioni del viaggio, elementi cruciali per orientare le future strategie di marketing e promozione.La distribuzione delle presenze tra le diverse tipologie di strutture ricettive evidenzia una crescita differenziata. Gli hotel continuano a rappresentare la componente più importante, accogliendo 1.012.201 ospiti (+2,09%), mentre le altre tipologie di strutture (residenze, case vacanze, bed e breakfast, ecc.) hanno registrato un’impennata ancora più marcata, con 525.752 presenze (+23,01%). Questo dato suggerisce una preferenza crescente per soluzioni di alloggio più flessibili e personalizzate, in linea con le nuove tendenze del mercato turistico. Ulteriori indagini qualitative potrebbero approfondire le ragioni di questa preferenza, ad esempio l’importanza della cucina locale, la ricerca di esperienze autentiche o la possibilità di organizzare attività indipendenti.In sintesi, la stagione invernale 2024-2025 in Valle d’Aosta rappresenta un momento di svolta per il turismo regionale, caratterizzato da un picco storico di presenze, una crescita significativa del mercato straniero e un’evoluzione dell’offerta ricettiva. I dati raccolti forniscono una base solida per la pianificazione strategica futura, che dovrà tenere conto delle nuove dinamiche del mercato e delle aspettative dei visitatori, puntando su un’offerta turistica sostenibile, diversificata e in grado di valorizzare il patrimonio naturale e culturale della regione.