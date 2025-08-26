Valle d’Aosta: Nove liste ammesse, campagna elettorale al via.

La composizione del panorama elettorale valdostano si è definita con la decisione dell’Ufficio Elettorale Regionale, organo operante in adiacenza al Tribunale di Aosta, che ha convalidato l’ammissibilità di tutte e nove le liste presentate in vista delle elezioni regionali del 28 settembre.

Questo atto formale segna l’inizio di una campagna elettorale cruciale per la Valle d’Aosta, un territorio caratterizzato da una complessa dialettica tra autonomie locali, identità regionale e vincoli nazionali.

Le coalizioni che si contendono il voto sono significative.

Si distingue una coalizione di centro-destra che raggruppa Fratelli d’Italia, Forza Italia – La Renaissance Valdôtaine e Lega Vallée d’Aoste, un’alleanza che ambisce a capitalizzare su un sentimento di rinnovamento e una spinta conservatrice.

Accanto a questa, si colloca l’Union Valdôtaine, espressione storica delle aspirazioni autonomistiche regionali, custode di un patrimonio identitario e di un modello di governance basato sulla rappresentanza delle comunità locali.

Il Partito Democratico, forte della sua tradizione e della sua vocazione progressista, si propone come alternativa, mirando a un approccio inclusivo e attento alle sfide sociali ed economiche del territorio.

A completare il quadro, le liste di Autonomisti di Centro, Alleanza Verdi Sinistra-Rete Civica, Valle d’Aosta Aperta e Valle d’Aosta Futura, ciascuna con la propria piattaforma programmatica e la propria visione per il futuro della regione.

Queste formazioni rappresentano una varietà di sensibilità politiche e proposte innovative, arricchendo il dibattito pubblico e offrendo agli elettori una scelta diversificata.

L’attesa è ora rivolta al sorteggio, fissato per il 29 agosto alle ore 11 presso il Tribunale di Aosta, che determinerà l’ordine di comparizione dei simboli elettorali sulle schede.

Questa procedura, apparentemente formale, assume un valore simbolico, segnando l’inizio della fase di visibilità e comunicazione diretta con il corpo elettorale.

Parallelamente, permangono verifiche cruciali relative alla sussistenza dei requisiti di candidabilità di un aspirante consigliere regionale.

Queste accertamenti, gestiti con rigore da parte dell’Ufficio Elettorale, mirano a garantire la correttezza e la trasparenza del processo elettorale, assicurando che solo candidati idonei possano partecipare alla competizione.

La loro conclusione è attesa con attenzione, in quanto potrebbe avere ripercussioni sulla composizione finale delle liste presentate agli elettori.