Valle d’Aosta, record di nascite: un segnale di speranza

- Advertisement -

L’alba del 2026 in Valle d’Aosta si è tinta dei primi vagiti di Lujain Slama, nata alle 00:59 del primo gennaio a casa della sua famiglia, i Slama, residente ad Aosta.

Figlia di Nour e Mohamed, Lujain segna l’inizio di un nuovo anno demografico, in un contesto regionale che si distingue per una resilienza inaspettata.

Poco prima, il 31 dicembre alle 12:57, Ali Haddad, primogenito di Imen e Houssine di Pollein, aveva salutato il 2025.

Questi primi eventi, comunicati dall’Ufficio Sanitario Locale, riflettono un quadro complessivo che va controcorrente rispetto alle tendenze nazionali.

Il 2025 si è concluso con 646 nascite, un incremento del 4% rispetto alle 612 del 2024, mentre l’Italia intera registra un declino medio del 6,4%.

Questa inversione di rotta, al di là della semplice statistica, costituisce un segnale di vitalità e di speranza per il futuro della regione.

“È un dato particolarmente significativo,” afferma Livio Leo, direttore dell’ostetricia e ginecologia del presidio Beauregard, “soprattutto se lo contestualizziamo con l’andamento demografico a livello nazionale.

La crescita delle nascite testimonia l’efficacia delle politiche di supporto alla genitorialità e la capacità del nostro sistema sanitario di adattarsi e rispondere alle esigenze della comunità.

“Il successo di questa tendenza positiva è attribuibile a diversi fattori.

Il percorso nascita della Valle d’Aosta, con la sua attenzione alla continuità assistenziale tra territorio e ospedale, ha garantito un supporto costante alle donne in gravidanza e alle nuove famiglie.

La presenza di professionisti altamente qualificati, tra cui un’equipe anestesiologica specializzata nell’analgesia per il parto, ha contribuito a creare un ambiente sicuro e confortevole per le nascite.

L’analisi più dettagliata del 2025 rivela una distribuzione di genere leggermente sbilanciata: 330 maschi contro 316 femmine, un fenomeno inedito per la regione, che potrebbe indicare sottili variazioni nelle dinamiche sociali e familiari.

È interessante notare che cinque bambini hanno visto la luce in abitazioni private, mentre uno è nato durante un trasporto di emergenza in ambulanza, sottolineando la necessità di un servizio di emergenza ostetrica capillare e tempestivo.

Questi dati non sono solo numeri, ma rappresentano la promessa di un futuro val d’aostano dinamico, ricco di nuove vite e di nuove storie da raccontare.

L’impegno costante nel rafforzare il sistema di supporto alla maternità e alla famiglia si rivela, quindi, un investimento fondamentale per la crescita e la prosperità della regione.