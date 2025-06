Valle d’Aosta: Riforma della legge famiglia per le sfide del futuro

La Regione Valle d’Aosta ha avviato un processo di rielaborazione strategica delle politiche per la famiglia, con l’obiettivo primario di riformare la legge regionale 44/1998, un pilastro normativo che, pur avendo segnato un’epoca, necessita ora di un profondo aggiornamento per rispondere alle sfide del presente e del futuro. L’assessore alle politiche sociali, Carlo Marzi, ha illustrato le diverse direttrici di questo intervento, sottolineando la complessità e l’importanza di un approccio multidisciplinare.La revisione non si configura come una semplice operazione di adeguamento formale, ma come un vero e proprio ripensamento del ruolo della Regione nel sostenere e rafforzare il tessuto familiare. Si tratta di un’analisi che tiene conto delle profonde trasformazioni demografiche, economiche e culturali che hanno rimodellato il concetto stesso di famiglia negli ultimi venticinque anni. L’aumento delle famiglie monogenitoriali, la crescente diversità delle forme di convivenza, le nuove esigenze legate alla conciliazione tra vita lavorativa e cura dei figli, l’impatto delle tecnologie digitali e i cambiamenti nei modelli educativi rappresentano solo alcune delle variabili che la revisione dovrà tenere in considerazione.Un elemento chiave di questo processo è la ricostituzione del Tavolo permanente per le politiche per la famiglia, un organismo che si prefigge di diventare un vero e proprio osservatorio partecipativo. Questo tavolo avrà il compito di intercettare le istanze provenienti dal territorio, raccogliendo le esperienze positive e identificando le lacune esistenti nell’offerta di servizi e sostegno. L’approccio sarà improntato alla co-progettazione, coinvolgendo attivamente i Comuni, le associazioni di categoria, il terzo settore e i rappresentanti delle famiglie.Parallelamente, è stata avviata una procedura di esternalizzazione di un servizio tecnico specializzato, il cui ruolo sarà quello di fornire supporto nell’analisi comparativa delle politiche familiari adottate da altre regioni italiane ed europee. Questo studio comparativo permetterà di identificare modelli virtuosi, apprendere da esperienze consolidate e adattare soluzioni innovative al contesto valdostano. Si intende, inoltre, valutare l’efficacia delle misure esistenti, monitorando gli indicatori di performance e raccogliendo il feedback degli utenti.L’obiettivo finale, previsto per il 2026, è quello di presentare una nuova legge regionale che non si limiti a correggere i limiti della precedente, ma che definisca una visione strategica e proattiva per il sostegno alla famiglia. Questa nuova normativa dovrà essere flessibile, capace di adattarsi ai mutamenti sociali e di rispondere alle esigenze specifiche delle diverse tipologie di famiglie. Si auspica un approccio che privilegi la prevenzione, investendo nella promozione della genitorialità positiva, nel sostegno alla natalità e nella lotta alla povertà infantile. La revisione della legge regionale 44/1998 si configura, dunque, come un investimento nel futuro della Valle d’Aosta, un futuro in cui la famiglia, in tutte le sue forme, sia riconosciuta come un bene prezioso da tutelare e promuovere.