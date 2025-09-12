Valle d’Aosta: Screening Oncologici, Esempio Nazionale per la Diagnosi Precoce

La Valle d’Aosta si distingue a livello nazionale per un impegno crescente e virtuoso nella prevenzione oncologica, testimoniato da dati del 2024 che riflettono un’aderenza significativa ai programmi di screening. Il percorso verso la diagnosi precoce, elemento cruciale nella lotta contro le patologie tumorali, vede la regione raggiungere traguardi notevoli, soprattutto nello screening colorettale.
Il tasso di partecipazione a questo specifico screening si attesta al 66,4%, un dato che raddoppia la media nazionale e indica un’efficacia notevole nella copertura della popolazione target, che si manifesta con un invito recapitato al 96,7% delle persone aventi diritto.
