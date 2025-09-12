venerdì 12 Settembre 2025
12 C
Aosta
Aosta Cronaca

Valle d’Aosta: Screening Oncologici, Esempio Nazionale per la Diagnosi Precoce

Redazione Aosta
Redazione Aosta

La Valle d’Aosta si distingue a livello nazionale per un impegno crescente e virtuoso nella prevenzione oncologica, testimoniato da dati del 2024 che riflettono un’aderenza significativa ai programmi di screening. Il percorso verso la diagnosi precoce, elemento cruciale nella lotta contro le patologie tumorali, vede la regione raggiungere traguardi notevoli, soprattutto nello screening colorettale.

Il tasso di partecipazione a questo specifico screening si attesta al 66,4%, un dato che raddoppia la media nazionale e indica un’efficacia notevole nella copertura della popolazione target, che si manifesta con un invito recapitato al 96,7% delle persone aventi diritto.
Seppur con percentuali inferioriTutte queste leL’attenzione non si loIl percorso diL’Lo screening,Lo screening per un’ una laQuesti iL’attenzione all’In un’ laL’utilizzo diL’Questi numeri non soloIn sintesi , l’L’Il l’ laQuesti i att l’

- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
Il sito web di informazione, approfondimenti, personaggi e appuntamenti della tua città. Ti forniamo le ultime notizie e tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved