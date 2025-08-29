Valle d’Aosta: Sorteggio deciso, campagna elettorale al via.

Il palcoscenico politico regionale si sta preparando alla sua messa in scena: il 28 settembre, gli elettori valdostani saranno chiamati a scegliere il futuro della Valle d’Aosta attraverso un voto cruciale.

L’atto formale che ha dato il via alla campagna elettorale è stato il sorteggio dell’ordine di comparizione dei programmi e delle liste sulle schede elettorali, un rituale burocratico che, al di là della sua apparente semplicità, riflette la complessità del panorama politico locale.

L’esito del sorteggio, avvenuto in un’aula consiliare del Palazzo di Giustizia di Aosta, determina l’ordine con cui le diverse forze politiche si presenteranno all’attenzione degli elettori.

Un dettaglio apparentemente marginale, ma che può influenzare, seppur in maniera sottile, la percezione e la memorizzazione delle proposte.

Il processo, supervisionato dall’Ufficio Elettorale Regionale – composto dai giudici Luca Fadda, Giulia De Luca e Davide Paladino, con il supporto amministrativo di Giovanni Sisto – ha visto la presenza dei delegati di ogni lista in gara, testimoniando l’importanza di un’elezione trasparente e conforme alle normative.

Le liste estratte e il loro ordine di comparizione sulle schede elettorali sono le seguenti:1.

Alleanza Verdi Sinistra-Rete Civica: un’alleanza che mira a rappresentare le istanze ambientaliste e civiche, proponendo un modello di sviluppo sostenibile e inclusivo.

2.

Union Valdôtaine: forza storica del regionalismo, con una solida base politica e un forte legame con le tradizioni e le peculiarità della Valle d’Aosta.

3.

Federalisti Progressisti – Partito Democratico: un’offerta politica che pone l’accento sulla dimensione europea e sulla necessità di un’azione di governo efficiente e orientata al bene comune.

4.

Autonomisti di Centro: una proposta che si focalizza sulla difesa dell’autonomia regionale e sulla promozione di politiche che valorizzino le specificità locali.

5.

Coalizione di centrodestra: un’ampia coalizione che raccoglie le forze di Fratelli d’Italia, Forza Italia-La Renaissance Valdôtaine e Lega Vallée d’Aoste, con un programma incentrato su temi quali la sicurezza, la crescita economica e la riduzione della pressione fiscale.

L’ordine di comparizione all’interno della coalizione riflette il peso relativo dei singoli partiti e le strategie di presentazione al pubblico.

6.

Valle d’Aosta Aperta: un’iniziativa politica che si propone di aprire nuovi spazi di partecipazione e di dialogo, promuovendo l’innovazione e la collaborazione tra diversi attori sociali.

7.

Valle d’Aosta Futura: una lista che aspira a rappresentare un cambiamento generazionale e a portare avanti nuove idee per affrontare le sfide del futuro.

Questo sorteggio non è che un preludio a una campagna elettorale che si preannuncia intensa e ricca di proposte, dibattiti e confronti programmatici, in un contesto regionale caratterizzato da una forte identità culturale e da una crescente complessità socio-economica.

L’attenzione degli elettori sarà focalizzata sulla capacità dei candidati e delle liste di presentare soluzioni concrete e credibili per affrontare le questioni cruciali che riguardano il futuro della Valle d’Aosta.