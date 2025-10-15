Valle d’Aosta: Stagione Sciistica 2026, Apertura Anticipata e Sconti!

Valle d’Aosta: In anticipo l’Inizio della Nuova Stagione Sciistica 2026 – Programmazione, Aperture Anticipate e Sconti StagionaliCon l’autunno che accarezza i panorami alpini, la Valle d’Aosta si prepara a dare il via alle attività invernali, anticipando l’inizio della stagione sciistica 202 -2026.

Un calendario attentamente studiato per massimizzare la fruizione del territorio, con un’apertura eccezionale del comprensorio di Breuil-Cervinia già il 25 ottobre, un segnale di progresso continuo per l’eccellenese del turismo sportivo di montagna.

Il consueto calendario prevede poi l’apertura delle altre località montane a partire dal 28 novembre, offrendo un’ampia finestra temporale per appassionati e famiglie.

Le anticipazioni meteo, con l’aumento delle precipitazioni di neve, alimentano l’attesa per una stagione ricca di neve e di esperienze sulla neve.

Sono in punto di inizio le vendite del taro stagionale regionale, con la possibilità per gli amanti dello sci di accaparrarsi le tariffe migliori, un’occasione per fruire di un territorio e di un turismo.