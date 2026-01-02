Valle d’Aosta, supporto psicologico a Crans-Montana dopo il crollo.

- Advertisement -

In seguito al devastante crollo di una struttura a Crans-Montana, un’emergenza umanitaria e psicologica si è rapidamente sviluppata, richiedendo una risposta coordinata e tempestiva a livello regionale e nazionale.

La Regione Valle d’Aosta, in un gesto di solidarietà e supporto alle famiglie e alla comunità svizzera colpite, ha immediatamente attivato l’Associazione Psicologi per i Popoli, un’organizzazione specializzata nell’assistenza psicologica in situazioni di crisi e disastro.

Un team di quattro psicologi altamente qualificati, esperti nella gestione del trauma e del lutto, è stato mobilitato e si appresta a raggiungere Crans-Montana.

Il loro intervento mira a fornire un sostegno emotivo immediato e a lungo termine a coloro che hanno subito perdite, sono rimasti feriti o hanno vissuto l’esperienza traumatica del crollo.

L’impegno regionale si concretizza anche nell’assegnazione di un veicolo messo a disposizione dalla Protezione Civile regionale, garantendo la rapidità e l’efficacia del supporto psicologico.

Parallelamente all’assistenza psicologica sul campo, il Capo della Protezione Civile regionale, Valerio Segor, è stato incaricato di partecipare a un incontro cruciale a Sion. Questa riunione, a cui prenderanno parte il Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani e le autorità elvetiche, rappresenta un momento fondamentale per valutare la situazione complessiva, condividere informazioni e coordinare le azioni congiunte tra Italia e Svizzera.

L’obiettivo primario è ottimizzare la risposta all’emergenza, garantire la sicurezza e la gestione dei soccorsi e definire le strategie di assistenza a lungo termine.

La delegazione italiana, nel prosieguo dell’incontro, si recherà direttamente a Crans-Montana per incontrare i familiari delle vittime.

Questo momento di vicinanza e ascolto è essenziale per offrire conforto, raccogliere testimonianze e comprendere le loro esigenze specifiche.

Si tratta di un gesto di profonda umanità che sottolinea l’importanza della solidarietà in tempi di lutto e sofferenza.

L’esperienza del trauma collettivo lascia ferite profonde e richiede un approccio multidisciplinare che integri l’assistenza psicologica, il supporto legale e la ricostruzione sociale.

La collaborazione transfrontaliera e la condivisione di risorse e competenze si rivelano fondamentali per affrontare una tragedia di questa portata e per promuovere un processo di resilienza e ripresa per l’intera comunità.