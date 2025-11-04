Valle d’Aosta: svolta politica, Forza Italia con l’Union Valdotaine

Un significativo riassetto politico si è concretizzato oggi in Valle d’Aosta con la firma di un accordo programmatico tra Forza Italia e l’Union Valdotaine, formazione politica che detiene la maggioranza relativa nel Consiglio Regionale.

Questa intesa, che segna una svolta strategica, inquadra Forza Italia all’interno di una coalizione regionale guidata dalle forze autonomiste, relegando di fatto gli altri partiti di centrodestra in un ruolo di osservatori esterni.

La cerimonia di sottoscrizione, alla presenza del responsabile degli enti locali di Forza Italia, Maurizio Gasparri, e del presidente dell’Union Valdotaine, Joel Farcoz, sancisce un’alleanza volta a perseguire obiettivi di rilievo istituzionale e a ridefinire il ruolo della Valle d’Aosta nel contesto nazionale ed europeo.

L’accordo, più di una semplice convergenza di intenti, costituisce un progetto di governance condivisa, incentrato su temi cruciali per il futuro della regione.

Tra le priorità assolute delineate nel documento, spicca il nodo delle concessioni idroelettriche, un tema di stringente importanza economica e sociale, che coinvolge direttamente la società regionale Cva e l’equilibrio tra sviluppo energetico e tutela ambientale.

La revisione e il rinnovo di queste concessioni rappresentano un’occasione per modernizzare il settore e garantire un equo compenso per lo sfruttamento delle risorse idriche.

Parallelamente, l’accordo pone al centro dell’agenda politica la riforma dello Statuto speciale, un tema che interseca profondamente le aspirazioni autonomistiche della Valle d’Aosta e la sua identità storica.

Questa revisione, che dovrà tener conto delle evoluzioni legislative nazionali e delle nuove sfide regionali, si configura come un’occasione per rafforzare l’autonomia della regione e tutelarne le specificità.

In una visione più ampia, l’intesa ambisce a delineare un percorso politico e normativo che possa garantire alla Valle d’Aosta una rappresentanza diretta nel Parlamento Europeo.

Questa ambizione, che riflette il desiderio di una maggiore visibilità e influenza della regione a livello sovranazionale, implica un’azione sinergica tra le forze politiche regionali e un dialogo costruttivo con le istituzioni europee.

L’accordo programmatico Forza Italia-Union Valdotaine non è solo un accordo politico, ma un progetto di sviluppo regionale che guarda al futuro, con l’obiettivo di consolidare l’identità valdostana, rafforzare la sua autonomia e promuovere il suo ruolo all’interno del contesto nazionale ed europeo, affrontando sfide complesse con una visione strategica e condivisa.

La collaborazione tra i due partiti si propone di superare le divisioni del passato e di costruire un futuro di prosperità e crescita per la Valle d’Aosta.