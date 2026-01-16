Valle d’Aosta: Via al credito agevolato per imprese e professionisti

- Advertisement -

La recente delibera della Giunta regionale, frutto di un iter legislativo avviato nella precedente legislatura, rappresenta un intervento strategico volto a potenziare l’accesso al credito per le imprese e i liberi professionisti operanti in Valle d’Aosta.

L’iniziativa, che si concretizza con l’approvazione della delibera applicativa, mira a superare le tradizionali barriere finanziarie che spesso ostacolano la crescita e lo sviluppo del tessuto economico regionale, tradizionalmente incentrato su piccole e medie imprese (PMI).

L’azione amministrativa si inserisce in un quadro di politiche creditizie che riconoscono il ruolo cruciale delle PMI come motore trainante dell’economia locale, un ecosistema complesso che richiede un supporto mirato e sinergico.

La Regione, in collaborazione con istituzioni come Finaosta, i Confidi e le associazioni di categoria, si propone di essere un punto di riferimento affidabile e disponibile per le imprese, facilitando l’accesso a risorse finanziarie essenziali per la loro sostenibilità e crescita.

Il meccanismo di garanzia, fulcro dell’intervento, è strutturato per condividere il rischio tra diversi attori, massimizzando le possibilità di approvazione dei finanziamenti richiesti.

Le banche, convenzionate con i Consorzi di Garanzia Fidi, possono concedere prestiti con maggiore propensione, confidando in un sistema di garanzie multilivello.

La Regione interviene con una garanzia pari al 60% dell’importo finanziato, mentre la Chambre Valdôtaine e i Confidi contribuiscono rispettivamente con il 10% e il 20%, portando la copertura complessiva al 90%.

Questo approccio condiviso riduce l’esposizione delle banche e aumenta la probabilità che le richieste di finanziamento vengano accolte.

Le risorse finanziarie, destinate a investimenti produttivi e infrastrutturali, nonché a soddisfare il fabbisogno di liquidità, sono progettate per rispondere a diverse esigenze delle imprese.

I finanziamenti per investimenti possono raggiungere un importo massimo di 100.000 euro, con una durata massima di 96 mesi, mentre quelli destinati alla liquidità possono arrivare fino a 50.000 euro, con una durata massima di 60 mesi.

Un elemento significativo è l’applicazione di un tasso zero per l’utilizzo dei fondi regionali, che copre fino all’80% dell’importo erogato, a cui si aggiunge un contributo minimo del 20% fornito dai Confidi, alle condizioni da loro applicate.

L’intera iniziativa è gestita in regime “de minimis”, nel rispetto delle normative europee sulla concorrenza.

La procedura per accedere a queste opportunità è diretta e semplificata: le domande devono essere presentate direttamente ai Confidi, che fungono da interlocutori privilegiati per le imprese e forniscono assistenza e consulenza personalizzate.

Questo modello collaborativo mira a favorire un rapporto di fiducia e trasparenza tra le istituzioni, i finanziatori e le imprese, creando un ambiente favorevole allo sviluppo economico e all’innovazione nella regione Valle d’Aosta.

L’obiettivo ultimo è rafforzare la resilienza e la competitività delle imprese locali, contribuendo alla crescita sostenibile del territorio.