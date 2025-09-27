Valle d’Aosta vota: un’ondata di elezioni tra regione e comuni

La Valle d’Aosta si appresta a celebrare un ampio esercizio di democrazia diretta, con un’ondata di votazioni che coinvolgeranno l’intera regione.

Domani, la comunità valdostana è chiamata alle urne per il rinnovo del Consiglio Regionale e per l’elezione di nuovi organi amministrativi in ben 65 comuni, un’operazione complessa che riflette la frammentazione politica e amministrativa tipica di un territorio montano.

Sono complessivamente 103.223 gli elettori regionali e 97.402 quelli abilitati a votare per le elezioni comunali, con una significativa concentrazione di circa 28.590 votanti nel capoluogo, Aosta.

Questa partecipazione massiccia sottolinea l’importanza che la popolazione attribuisce alla propria rappresentanza e alla gestione del territorio.

Lo scrutinio per il rinnovo del Consiglio Regionale si protrarrà, in una prima fase, fino alla chiusura delle urne di domani, per poi riprendere lunedì 29 settembre a partire dalle ore 8, nelle sedi designate.

Il giorno successivo, martedì 30 settembre, si procederà allo spoglio delle schede comunali, anch’esso a partire dalle otto, nei rispettivi comuni coinvolti.

Un ritmo serrato che testimonia l’urgenza di dare nuova direzione alle istituzioni locali.

Un elemento cruciale da considerare riguarda le modalità di elezione a Aosta, il comune con la popolazione più elevata della regione.

Qualora nessun candidato sindaco o vicesindaco dovesse raggiungere la maggioranza assoluta, si renderà necessario un ballottaggio il 12 ottobre, una procedura che potrebbe ulteriormente polarizzare il dibattito politico locale.

Nei comuni più piccoli, invece, la situazione si semplifica: in presenza di una sola lista concorrente, l’elezione è assicurata purché la lista ottenga la maggioranza dei voti validi (almeno il 50%) e una partecipazione degli aventi diritto non inferiore al 40%.

Questa soglia di affluenza rappresenta un indicatore importante della fiducia dei cittadini nei confronti delle proposte presentate.

Il sistema di voto, sia per le elezioni regionali che comunali, introduce una peculiarità che richiede attenzione: è possibile esprimere fino a tre preferenze, ma esclusivamente per i candidati della lista a cui si è votato.

Gli elettori hanno la facoltà di indicare il nome e cognome, o semplicemente il cognome, o ancora il numero associato al candidato.

Tuttavia, un vincolo di genere incide sulla validità della terza preferenza: essa deve essere di sesso diverso rispetto alle prime due, altrimenti viene considerata nulla.

Questa norma, volta a promuovere una rappresentanza più equilibrata, introduce una complessità che gli elettori devono tenere presente durante l’espressione del voto.

La corretta applicazione di queste regole è fondamentale per garantire la regolarità e l’accuratezza del processo elettorale.