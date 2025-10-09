Valle degli Adolescenti: 700.000 euro per il benessere dei giovani valdostani.

“Valle degli Adolescenti”, un’iniziativa strategica promossa dalla cooperativa sociale “Noi e gli Altri”, si configura come un ecosistema di supporto integrato volto a rafforzare il capitale umano e il benessere psicosociale degli adolescenti residenti in Valle d’Aosta, nell’intervallo critico tra gli 11 e i 18 anni.

Il progetto, finanziato con un investimento di 700.000 euro nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, incarna un approccio collaborativo, unendo le forze di diverse realtà istituzionali e del terzo settore.

Il partenariato, che vede la partecipazione dell’Ordine degli Psicologi della Valle d’Aosta, dell’associazione volontari della Protezione Civile, della Regione e dell’Azienda Sanitaria Locale, testimonia la consapevolezza che la sfida di promuovere la crescita equilibrata degli adolescenti trascende le competenze di un singolo ente.

L’obiettivo primario non è semplicemente offrire un servizio, ma creare una rete di sostegno proattiva, capace di intercettare precocemente i segnali di disagio e di fornire risposte personalizzate.

“Il nostro impegno – dichiara David Catani, responsabile della cooperativa “Noi e gli Altri” – è rispondere in modo organico e mirato alle complesse esigenze della popolazione adolescenziale valdostana.

Questo finanziamento ci offre l’opportunità di amplificare le azioni già in atto, introducendo nuove risorse e competenze che ci permettano di affrontare le sfide con maggiore efficacia.

” Il progetto “Valle degli Adolescenti” non si limita all’intervento diretto sui giovani, ma mira a coinvolgere attivamente famiglie, insegnanti e educatori, riconoscendo il ruolo cruciale di questi attori nel processo di crescita.

L’attenzione si focalizza sullo sviluppo di competenze chiave come l’ascolto attivo, la partecipazione responsabile e la capacità di auto-supporto, elementi essenziali per affrontare le transizioni adolescenziali e costruire un futuro resiliente.

Un particolare rilievo è dato alla promozione di spazi di aggregazione sicuri e stimolanti, capaci di favorire l’espressione creativa, la socializzazione e l’acquisizione di valori positivi.

L’offerta di servizi, che includerà sportelli di ascolto psicologico accessibili a Plus ad Aosta e alla Cittadelle dei giovani della bassa Valle, sarà modulata in base alle specifiche esigenze emerse dal territorio.

Un calendario dettagliato delle attività previste sarà reso pubblico a partire dal mese di novembre, garantendo trasparenza e massima accessibilità per la comunità valdostana.

L’iniziativa si pone come un investimento strategico nel futuro della regione, puntando a costruire una società più coesa, inclusiva e capace di valorizzare il potenziale di ogni singolo individuo.