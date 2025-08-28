Valli di Courmayeur riaperte: traffico consentito con prudenza

Dopo un periodo di sospensione precauzionale dovuto all’allerta idrogeologica gialla, le valli di Veny e Ferret a Courmayeur hanno riaperto al traffico alle ore 10:00 di questa mattina.

La decisione, assunta dall’amministrazione comunale, è stata dettata dall’evoluzione delle condizioni meteorologiche, che presentano ora un quadro più rassicurante rispetto alle previsioni iniziali.

L’interruzione temporanea della circolazione, disposta nella serata di ieri alle 23:00, era stata implementata per mitigare i potenziali rischi legati a intensi temporali che avevano interessato l’intera regione.

Questa misura di sicurezza, consueta in situazioni di allerta idrogeologica, mira a proteggere la popolazione e a prevenire danni derivanti da possibili esondazioni o frane.

La Val Veny e la Val Ferret, con la loro conformazione orografica – valli laterali strette e profonde – sono particolarmente sensibili agli eventi meteorologici estremi e richiedono un monitoraggio costante.

La finestra di transito concessa, valida fino alle 16:00 di oggi, consente il ripristino graduale delle attività economiche e sociali delle valli, garantendo al contempo la possibilità di ulteriori valutazioni da parte delle autorità competenti.

La situazione idrogeologica rimane sotto stretta osservazione, con particolare attenzione ai livelli dei corsi d’acqua e alla stabilità dei versanti.

La decisione di aprire nuovamente le valli è il risultato di un’attenta analisi dei dati meteorologici, che suggeriscono una diminuzione dell’intensità delle precipitazioni e una stabilizzazione del livello dei fiumi.

Tuttavia, l’amministrazione comunale ribadisce l’importanza di mantenere alta l’attenzione e di seguire scrupolosamente le indicazioni fornite dalle autorità, rimanendo pronti ad adottare ulteriori misure di precauzione qualora la situazione dovesse evolvere negativamente.

La gestione delle emergenze in aree montane come Courmayeur richiede una sinergia tra enti locali, vigili del fuoco, protezione civile e cittadini, al fine di garantire la sicurezza collettiva e la resilienza del territorio di fronte agli eventi naturali.

La consapevolezza dei rischi idrogeologici e la capacità di rispondere tempestivamente sono elementi cruciali per la salvaguardia del patrimonio naturale e umano della valle.