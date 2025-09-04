Valtournenche piange Christian Herin: esequie per una vita dedicata alla montagna.

Domenica 7 settembre, alle ore dieci, la comunità di Valtournenche si riunirà nella chiesa parrocchiale per celebrare le esequie di Christian Herin, figura di spicco che ha lasciato un vuoto incolmabile all’età di 44 anni.

La perdita, avvenuta in circostanze tragiche lunedì scorso a Loano, in provincia di Savona, ha scosso profondamente la valle.

L’incidente, le cui dinamiche sono al momento oggetto di indagine, ha visto Christian precipitare durante attività di manutenzione in quota, eseguita su un tetto.

L’evento ha causato anche lesioni a un collega, sottolineando la fragilità intrinseca e i rischi connessi a professioni che richiedono abilità e coraggio in contesti complessi come l’edilizia acrobatica.

Christian Herin, nato e cresciuto nel suggestivo contesto alpino ai piedi del Cervino, incarnava lo spirito di una terra legata alla montagna e alle sue sfide.

Sebbene avesse scelto di stabilirsi ad Alassio, mantenendo un forte legame con le sue radici, la sua presenza nella valle era stata significativa per molti anni.

Oltre alla sua attività professionale come specialista in edilizia, Christian aveva lasciato un’impronta duratura nel mondo dello sport e dell’insegnamento.

La sua abilità e passione per lo snowboard lo avevano reso un punto di riferimento per molti giovani, e il ruolo di direttore della scuola di sci di Valtournenche testimonia la sua leadership e la sua capacità di trasmettere la passione per la montagna.

La sua scomparsa solleva interrogativi profondi sulla sicurezza sul lavoro, sulla necessità di misure di prevenzione più efficaci e sulla vulnerabilità umana di fronte a professioni che richiedono un equilibrio precario tra competenza, coraggio e rispetto dei rischi.

Il dolore della comunità, che lo ricorda come un uomo solare e generoso, si unisce alla richiesta di verità e giustizia per fare luce sulle circostanze che hanno portato a questo tragico epilogo, e per onorare la memoria di Christian Herin, una persona che ha dedicato la sua vita alla montagna, in tutte le sue forme.