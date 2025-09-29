Verdi Sinistra: un dato incoraggiante, ma serve più unità.

Il dato elettorale di Alleanza Verdi Sinistra, che si attesta al 6,2% con conseguente elezione di tre consiglieri regionali, si configura come un risultato incoraggiante, al crocevia di aspettative e ambizioni.

Elio Riccarand, figura storica e punto di riferimento del movimento, ne sottolinea la rilevanza, interpretandola come un riscontro positivo al lavoro di elaborazione programmatica svolto negli anni.

Il percorso tracciato, focalizzato su contenuti specifici e proposti come risposta a istanze sentite dalla comunità valdostana, sembra aver trovato una risonanza inaspettata, nonostante un contesto politico complesso.

La riflessione di Riccarand non si arresta, però, alla celebrazione immediata.

Il leader esprime un rammarico velato, un’amara consapevolezza di un potenziale inespresso.

L’auspicio di una coalizione di sinistra più coesa, capace di generare consensi più ampi, si scontra con la realtà di una frammentazione che ha limitato la capacità di mobilitazione e di proposta.

L’assenza di una convergenza più ampia, a suo avviso, ha precluso la possibilità di raggiungere risultati ancora più significativi.

Questo risultato, pur nella sua modestia, rappresenta un punto di partenza e un monito.

Alleanza Verdi Sinistra, pur consapevole delle proprie peculiarità e del proprio percorso autonomo, è chiamata a riflettere sulle dinamiche politiche che hanno influenzato il voto.

È necessario analizzare le ragioni che hanno portato alla frammentazione della sinistra e valutare nuove strategie per intercettare le aspirazioni di un elettorato sempre più attento alle tematiche ambientali, sociali e civili.

Il percorso futuro dovrà necessariamente coniugare la difesa dei valori fondanti del movimento – la sostenibilità ambientale, la giustizia sociale, i diritti civili – con la capacità di costruire ponti verso altre forze politiche progressiste, superando divisioni ideologiche e personali.

La sfida è quella di reinterpretare il ruolo della sinistra nel panorama valdostano, proponendo un’alternativa credibile e inclusiva, in grado di rispondere alle sfide del presente e di proiettarsi verso un futuro di prosperità e sostenibilità.

Il dato elettorale non è una fine, ma un inizio di un percorso di riflessione e di riposizionamento strategico.