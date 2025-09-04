Voto Responsabile: Appello del Vescovo per la Valle d’Aosta

L’avvicinarsi degli appuntamenti elettorali regionali e comunali rappresenta un’occasione cruciale per misurare la vitalità della partecipazione democratica, un impegno che trascende il semplice atto del voto.

Come sottolineato dal Vescovo di Aosta, Monsignor Franco Lovignana, l’espressione della cittadinanza responsabile non si limita al recarsi alle urne, ma si radica in un processo di riflessione profonda e consapevole.

Il voto, pertanto, è il punto di partenza di un percorso che richiede un’analisi attenta delle proposte e delle figure che si contendono la fiducia dei cittadini.

Lovignana esorta a una scelta ponderata, alimentata da una solida base informativa e dalla capacità di confrontare le diverse visioni per il futuro del territorio.

Non si tratta di un esercizio formale, ma di una responsabilità etica nei confronti della comunità.

La speranza del Vescovo si concentra sulla sincerità degli intenti dei candidati, auspicando che il loro sguardo sia rivolto al bene comune, con particolare attenzione alle generazioni future, alle famiglie, ai giovani, e a coloro che si trovano in condizione di vulnerabilità, disagio economico o sociale.

In una regione come la Valle d’Aosta, caratterizzata da una dimensione ridotta, questa prossimità tra eletti ed elettori offre un vantaggio inestimabile: la possibilità di valutare in modo diretto e approfondito la credibilità dei candidati e la coerenza dei loro programmi.

Si tratta di un’opportunità per superare la superficialità del dibattito pubblico e promuovere una politica orientata al servizio, alla giustizia sociale e alla promozione del bene collettivo.

Il voto consapevole è, in ultima analisi, un atto di speranza e un investimento nel futuro della Valle d’Aosta, un territorio fragile ma ricco di potenzialità, che necessita di leadership responsabili e di una cittadinanza attiva e impegnata.

L’appello del Vescovo Lovignana è un invito a riscoprire il senso profondo della democrazia e a trasformare il voto in un atto di amore verso la propria terra e i suoi abitanti.