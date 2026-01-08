Zermatt-Cervinia: Appello sul processo per i lavori controversi.

- Advertisement -

Il processo d’appello relativo ai lavori controversi per la pista italo-svizzera di Zermatt-Cervinia, destinata ad ospitare le gare di Coppa del Mondo di sci alpino che si sono rivelate irrealizzabili nel 2022 e 2023 a causa di condizioni meteorologiche avverse, è stato posticipato al 4 febbraio.

La vicenda, che intreccia dinamiche amministrative, responsabilità penali e tutela del patrimonio naturale alpino, coinvolge figure chiave della gestione delle infrastrutture sciistiche e dell’organizzazione dell’evento.

La Procura della Repubblica di Aosta ha formalmente contestato l’assoluzione, emessa in precedenza il 17 febbraio, nei confronti di Federico Maquignaz, attuale presidente e amministratore delegato della Cervino spa – società responsabile della gestione delle piste sul versante italiano – e del suo predecessore, Herbert Tovagliari.

Accanto a loro, sono imputati Christian Dujany, operatore di una pala meccanica coinvolta nei lavori, e Franz Julen, presidente del comitato organizzatore svizzero.

Tutti gli imputati sono assistiti dal pool di avvocati Corrado Bellora e Federico Fornoni, che hanno a loro disposizione una complessa strategia difensiva.

L’udienza d’appello recente si è concentrata principalmente sulla questione dell’ammissibilità del ricorso presentato dalla Procura, evitando un’analisi approfondita delle specifiche accuse formulate.

Questa decisione, apparentemente tecnica, prelude a una discussione più ampia e articolata, che si svolgerà nella successiva sessione.

Il fulcro della contestazione penale risiede nella presunta realizzazione, in assenza delle necessarie autorizzazioni, di un significativo sbancamento del ghiacciaio del Teodulo.

Secondo l’accusa, l’intervento ha portato alla creazione di una pista di collegamento – non prevista nei progetti autorizzati – che avrebbe dovuto unire il tracciato della Coppa del Mondo con la località di Plateau Rosà.

La violazione contestata si basa specificamente sull’articolo 181 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, che disciplina le opere realizzate in assenza di autorizzazione o in difformità da essa.

Questa disposizione normativa sottolinea l’importanza della conservazione e della corretta gestione del paesaggio alpino, particolarmente vulnerabile agli interventi antropici.

La vicenda solleva interrogativi cruciali sulla pianificazione e l’esecuzione di opere infrastrutturali in aree di elevato valore ambientale e paesaggistico.

L’accusa contesta non solo la violazione della normativa vigente, ma anche un potenziale danno all’ecosistema glaciale del Teodulo, un bene di interesse pubblico che richiede una gestione prudente e sostenibile.

La difesa, al contrario, intende dimostrare la legittimità dei lavori, sostenendo che si trattava di interventi necessari per garantire la sicurezza e la fruibilità della pista, nel rispetto delle normative applicabili.

Il processo d’appello, quindi, si preannuncia come un momento cruciale per chiarire le responsabilità e definire i limiti dell’intervento umano nel delicato ambiente alpino.