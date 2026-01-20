A Donnas trionfa l’artigianato alla Fiera di Sant’Orso

- Advertisement -

Il borgo valdostano celebra la tradizione e la creazione manuale nonostante la pioggia. Oltre 350 espositori, maestri artigiani e giovani talenti animano le vie storiche del paese.

Il borgo di Donnas ha celebrato domenica con grande partecipazione la storica Fiera di Sant’Orso, appuntamento che ogni anno porta nel centro della Bassa Valle d’Aosta il meglio dell’artigianato tradizionale e contemporaneo. Nonostante una giornata segnata da pioggia e tempo incerto, visitatori e appassionati hanno gremito le vie dell’antico borgo medievale per ammirare e acquistare le opere di oltre 350 espositori, tra maestri valdostani e giovani talenti impegnati nella lavorazione di legno, pietra, tessuti, metalli e altri materiali.

La manifestazione, conosciuta anche come Petite Foire, anticipazione della più ampia Fiera di Sant’Orso di Valle d’Aosta che si svolgerà ad Aosta a fine mese, è caratterizzata da un’atmosfera raccolta e autentica: in un contesto che conserva le radici storiche della fiera, gli artigiani espongono le proprie creazioni tra le architetture antiche e i portici del borgo.

L’evento è arricchito da momenti collaterali come la Veillà nelle cantine del borgo, apertura delle cantine locali la sera prima della fiera, e iniziative culturali e musicali che intrecciano artigianato, gastronomia e tradizione. In un territorio dove la manualità è identità e memoria, la Fiera di Sant’Orso di Donnas riconferma il suo ruolo di vetrina preziosa per chi ama il lavoro fatto a mano e la qualità dei prodotti artigianali, nonché di festa che resiste alle intemperie e alla modernità mantenendo intatto il suo fascino storico.