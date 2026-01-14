A Verrès svelati i Conti Challant per il Carnevale 2026

- Advertisement -

Federica Michelini e Andrea Lo Valvo saranno Caterina di Challant e Pierre d’Introd nell’edizione n. 77.

Il Carnevale storico di Verrès entra ufficialmente nel vivo con la presentazione dei suoi protagonisti: sabato scorso, all’interno del suggestivo Castello di Verrès, davanti a un pubblico numeroso e festante, sono stati annunciati i nuovi Conti Challant che guideranno la tradizione nella stagione 2026.

Per l’edizione numero settantasette, il ruolo di Caterina di Challant sarà interpretato da Federica Michelini, commerciante e verreziese doc, classe 1981, legata da tempo alla manifestazione e già impegnata in passato come ancella in altre edizioni. Accanto a lei nel personaggio maschile di Pierre d’Introd ci sarà Andrea Lo Valvo, 1975, residente a Verrès dal 1990, attivo da circa dieci anni nel Comitato organizzatore ma alla sua prima esperienza sul palco principale del Carnevale.

La scelta dei due protagonisti è stata accolta con entusiasmo dalla comunità: per Federica, designata nel giorno del suo compleanno, si tratta di un ritorno alla ribalta della festa con un ruolo di grande rilievo, mentre Andrea, pur senza aver mai sfilato prima come personaggio, si prepara a vivere un’esperienza «nuova e indimenticabile», come ha dichiarato con emozione.

Durante la presentazione, Federica Michelini ha già annunciato la sua squadra di ancelle, tutte scelte tra persone di fiducia e amicizia, pronte ad accompagnarla nei quattro giorni di festeggiamenti carnevaleschi.

L’attesa per l’avvio ufficiale della manifestazione cresce: il 14 febbraio infatti, in piazza Émile Chanoux, i Conti Challant 2026 faranno la loro prima apparizione pubblica con abiti d’epoca, quando il Gran Ciambellano li presenterà tra squilli di tromba e l’avvio del corteo storico.

Un appuntamento che conferma ancora una volta l’importanza di questa rievocazione storica nel cuore della Valle d’Aosta, tra tradizione, comunità e partecipazione popolare.