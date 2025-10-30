Appuntamenti del mese di novembre al Castello Gamba

Per il mese di novembre, il Castello Gamba – Museo di arte moderna e contemporanea della Valle d’Aosta propone alcuni appuntamenti finalizzati a valorizzare la collezione permanente del museo.

Il primo è in calendario per sabato 8 novembre alle ore 16, momento in cui il Museo Gamba si fa promotore di una conferenza dedicata a Lucio Bulgarelli (Lonigo 1932 – Châtillon 2015), artista vicentino di nascita ma valdostano d’adozione, in occasione della ricorrenza dei dieci anni dalla morte.

Oltre all’artista valdostano Marco Jaccond, moderatore dell’incontro, che interverrà per un ricordo della persona sulla base della conoscenza diretta, parteciperanno Filippo Mollea Ceirano, già curatore di un’importante retrospettiva sull’artista tenutasi nel 2022 a Pieve di Soligo (TV), e Marco Tomaini conservatore dell’Archivio Lucio Bulgarelli. Per l’occasione verranno esposte in via straordinaria alcune delle opere di Bulgarelli conservate nel deposito museale. Ingresso gratuito.

A partire da domenica 16 novembre prenderanno avvio gli appuntamenti dal titolo I maestri del Novecento al Castello Gamba: importanti occasioni di approfondimento su tre dei grandi maestri del Novecento rappresentati all’interno delle collezioni regionali d’arte.

La prima data, domenica 16 novembre alle ore 16, vedrà un focus su Mario Schifano, con una visita guidata a cura di Davide Dall’Ombra, storico dell’arte, direttore di Casa Testori e già curatore di varie mostre al Castello Gamba. Attività a pagamento.

Domenica 23 novembre alle ore 16, protagonista sarà Renato Guttuso, al quale sarà dedicata la visita condotta da Laura Binda, storica dell’arte, docente di Metodologia della ricerca storico-artistica presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e assistente di direzione del museo Gamba. Attività a pagamento.

Chiuderà la rassegna, domenica 30 novembre sempre alle ore 16, Francesca Radaelli, storica dell’arte, assistente di direzione di Casa Testori e consulente del museo Gamba, con un approfondimento su Arturo Martini. Attività a pagamento.

Per informazioni e prenotazioni: 0166 563252 – www.castellogamba.vda.it – valledaostaheritage.com