Appuntamento con Andrea Bajani, vincitore del Premio Strega 2025

Lunedì 27 ottobre 2025 alle ore 18, al Teatro Splendor di Aosta, aprirà ufficialmente la sezione Littérature della Saison Culturelle 2025/2026. L’appuntamento è con Andrea Bajani, vincitore del Premio Strega e Premio Strega Giovani 2025 con il suo ultimo libro L’anniversario. A presentare l’incontro sarà Emanuele Trevi, scrittore e critico letterario.

Andrea Bajani, autore di numerosi romanzi e già finalista al premio Strega e al premio Campiello nel 2021 con Il libro delle case, è inoltre autore dei volumi di poesie Promemoria (Einaudi, 2017), Dimora naturale (Einaudi, 2020) e L’amore viene prima (Feltrinelli, 2022). I suoi libri sono tradotti in diciassette Paesi. È writer in residence presso la Rice University di Houston, in Texas.

L’incontro è inserito tra le iniziative oggetto della collaborazione avviata con la Fondazione Maria e Goffredo Bellonci ONLUS che organizza il Premio Strega e svolge un’intensa attività di diffusione della letteratura italiana contemporanea, specialmente nelle scuole.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti, si consiglia la prenotazione sul portale webtic.it.

Si ricorda che, nell’ambito della sezione Spectacle, è ancora possibile acquistare dei biglietti per il doppio appuntamento con l’opera lirica Il Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini, proposto nell’allestimento del Maggio Musicale Fiorentino per la regia di Damiano Michieletto, previsto venerdì 24 ottobre 2025 alle ore 20.30 e domenica 26 ottobre 2025 alle ore 15.00, al Teatro Splendor di Aosta.

I biglietti sono disponibili online sul sito webtic.it e presso la biglietteria del Teatro Splendor, secondo il seguente orario:

da lunedì a sabato dalle ore 13.30 alle ore 18.30

chiuso la domenica e i giorni festivi

Tel. +39 0165.235410

Si ricorda infine lo spettacolo Alla Scoperta di Morricone con l’Ensemble Symphony Orchestra, diretta da Giacomo Loprieno, omaggio alle musiche del M° Morricone, che si terrà mercoledì 29 ottobre alle ore 20.30, sempre presso il Teatro Splendor.

Per informazioni

www.saisonculturellevda.it – E-mail: saison@regione.vda.it