Autunno nel Parco Nazionale Gran Paradiso: natura, colori e meraviglia

Dopo un’estate di eventi e attività all’aperto, il Parco Nazionale Gran Paradiso accoglie i visitatori con lo spettacolo del foliage, quando i boschi si tingono di giallo, rosso e arancio, regalando paesaggi mozzafiato. È il momento perfetto per rallentare, respirare e lasciarsi incantare dai colori e dai suoni della natura. In autunno, il parco offre esperienze uniche: dai bramiti dei cervi ai movimenti di camosci e stambecchi, fino alle escursioni con le Guide del Parco, che aiutano a scoprire tracce e segreti degli animali selvatici.

ph. Giovanni Bracotto ph. Viviana Verthuy

Le valli piemontesi, come la Valle Orco e la Valle Soana, offrono panorami suggestivi tra faggi, castagni e larici dorati, mentre sul versante valdostano spiccano i boschi monumentali di Artalle, i sentieri verso il Rifugio Vittorio Emanuele II e il percorso da Epinel al Colle Trajo.

Durante la stagione si svolgono escursioni guidate, attività culturali e letterarie come “CamminLeggendo”, che unisce natura e lettura in luoghi simbolo del Parco, tra cui il Piano dell’Azaria e la Valle Orco.

Programma completo e prenotazioni: www.pngp.it/iniziative

ph. Valter Vallet ph. Stefano Borney ph. Silvia Pesce ph. Simone Berra

Esperienze e sapori nel Parco

Il Parco invita anche a scoprire le strutture e i ristoratori con il Marchio Qualità Gran Paradiso, che promuovono la sostenibilità e valorizzano i prodotti locali: formaggi d’alpeggio, miele, piatti tradizionali e ospitalità a basso impatto ambientale.

Un modo per vivere pienamente il territorio, tra natura, gusto e autenticità.

Consigli utili per gli escursionisti

Scarpe adatte, abbigliamento a strati, rispetto dei sentieri e della fauna, nessun rifiuto abbandonato e prenotazione anticipata per le visite guidate a numero chiuso.