Cactus Film Festival: Cinema, Arte e Comunità in Valle d’Aosta

La quinta edizione del Cactus International Children’s and Youth Film Festival si configura come un’esperienza rinnovata, un vero e proprio viaggio cinematografico attraverso il cuore della Valle d’Aosta. Abbandonando la consueta collocazione stagionale, il festival si estende quest’anno dal 23 giugno al 6 luglio, trasformandosi in un evento estivo che abbraccia borghi e comunità, confermando un profondo legame con il territorio.La scelta di un modello diffuso, un “Cactus Film Festival” itinerante, rappresenta una cesura significativa, un atto di decentralizzazione che mira a portare la magia del cinema direttamente a Morgex, Châtillon, Fénis, Aosta e Bard. Questa scelta strategica non solo amplifica la portata del festival, ma ne rafforza anche il ruolo di catalizzatore culturale, stimolando l’incontro e la condivisione tra persone di ogni età e provenienza.Un programma ricco e variegato attende il pubblico. Oltre alle proiezioni di cortometraggi e lungometraggi, selezionati tra 56 opere provenienti da tutto il mondo – di cui 20 in assoluta anteprima internazionale – il festival offre laboratori creativi, spettacoli dal vivo e attività ludiche pensate per coinvolgere attivamente bambini e famiglie. L’attenzione è rivolta alla crescita emotiva e cognitiva del pubblico giovane, promuovendo la consapevolezza, l’empatia e la capacità di interpretazione.L’assessore ai Beni e alle attività culturali, Jean-Pierre Guichardaz, sottolinea con orgoglio l’impegno del festival nel creare una rete di collaborazioni tra istituzioni, scuole, associazioni e singoli cittadini. Il Cactus Film Festival si afferma così come un esempio virtuoso di come il cinema possa trascendere la semplice fruizione di immagini in movimento, diventando uno strumento potente per l’educazione, l’espressione creativa e l’inclusione sociale.Il festival si apre ufficialmente a Morgex il 23 giugno, per poi proseguire il suo cammino attraverso le località valdostane, arricchendo ogni tappa con un’atmosfera unica. Ad Aosta, dal 27 giugno al 5 luglio, il cuore pulsante del festival sarà Piazza Chanoux (con riserva di maltempo, in tal caso si ricorrera al Teatro Giacosa). L’innovativa presenza di Alexine Dayné offrirà al pubblico un’esperienza sensoriale unica, con la possibilità di fruire dei film in lingua originale attraverso un servizio di doppiaggio simultaneo in cuffia.La cerimonia di premiazione, che suggellerà la quinta edizione, si terrà il 6 luglio al Forte di Bard, seguita dallo spettacolo interattivo “Attacchi d’arte contemporanea” di Giovanni Muciaccia.Nuove iniziative accompagneranno il pubblico in questo percorso. Il “Breakfast Club”, con le sue proiezioni all’alba, offrirà un momento di contemplazione e scoperta in un’atmosfera magica e suggestiva. Parallelamente, la mostra “HeArt of Gaza”, una toccante raccolta di disegni realizzati da bambini e ragazzi della Striscia di Gaza, offrirà uno spunto di riflessione sulla condizione umana e sulla necessità di costruire un futuro di pace e speranza. Questo evento, distribuito in diverse location, amplifica il messaggio universale di resilienza e innocenza che emerge dalle opere dei giovani artisti. Il Cactus Film Festival, quindi, si conferma un evento culturale di primaria importanza, capace di coniugare l’intrattenimento con l’educazione e la sensibilizzazione.