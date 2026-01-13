Enfanthéatre Ritorna: Teatro, Emozioni e Meraviglia per Tutti

- Advertisement -

Riapre a Aosta, con rinnovato entusiasmo, Enfanthéatre, la rassegna teatrale dedicata a piccoli e grandi spettatori, un appuntamento culturale che celebra l’arte dello spettacolo dal vivo come potente strumento di crescita e condivisione.

Da sabato 17 gennaio, il Teatro Giacosa si trasformerà in un laboratorio di emozioni, un luogo dove la narrazione, le immagini e il movimento si fondono per creare esperienze indimenticabili.

La stagione si distingue per un’ambiziosa programmazione, concepita per superare le barriere generazionali e stimolare la curiosità di ogni pubblico.

Non si tratta semplicemente di intrattenimento, ma di un percorso artistico che invita alla riflessione, al confronto e all’esplorazione di mondi inesplorati.

La ricchezza dei linguaggi scenici proposti – dal teatro di narrazione, con le sue profonde capacità di coinvolgimento emotivo, al teatro visivo, che gioca con le immagini e le proiezioni per creare atmosfere suggestive – testimonia l’impegno di Enfanthéatre nel proporre un’offerta culturale diversificata e innovativa.

Il cartellone presenta riletture originali di classici della letteratura per l’infanzia e per ragazzi, capaci di recuperare il valore intrinseco delle storie, offrendo al contempo nuove prospettive e interpretazioni.

Ogni spettacolo è il risultato di un lavoro approfondito e attento, volto a garantire la massima qualità artistica e a rispondere alle esigenze specifiche di diverse fasce d’età.

L’obiettivo è quello di creare un legame profondo tra il pubblico e gli artisti, favorendo l’empatia e la comprensione.

Il primo appuntamento, “Storia di un uomo e della sua ombra”, a cura della Compagnia Principio attivo, si configura come un’opera ibrida, un’affascinante esperimento che evoca l’atmosfera del cinema muto attraverso l’utilizzo del bianco e nero e una narrazione essenziale.

Due performer, con la loro fisicità e la loro abilità interpretativa, danno vita a una storia universale, un viaggio interiore alla scoperta di sé e del proprio lato oscuro.

L’assenza di dialoghi amplifica l’impatto visivo e permette al pubblico di interpretare liberamente l’azione.

Per accedere agli spettacoli, i biglietti sono disponibili online tramite il circuito LiveTicket.

Un calendario completo, schede informative dettagliate e ulteriori informazioni sulla rassegna sono consultabili sul sito web www.enfantheatre.it, una risorsa indispensabile per pianificare la propria esperienza all’insegna della magia e della scoperta.

Enfanthéatre non è solo teatro, è un invito a sognare, a crescere e a condividere emozioni.