Estate al Forte di Bard: Musica, Cinema e Cultura nelle Alpi

Il Forte di Bard si appresta ad accogliere l’estate con un cartellone eventi di ampio respiro, un vero e proprio caleidoscopio di esperienze artistiche e culturali che celebrano la ricchezza del territorio alpino. A inaugurare il programma, venerdì 4 luglio, sarà Gianna Nannini con il suo spettacolo “Sei nell’anima Festival European Leg 2025”, un’apertura di prestigio che anticipa venti appuntamenti destinati a illuminare le notti estive all’insegna di “Estate al Forte”.La declinazione musicale si articola in una varietà di generi e atmosfere. La rassegna “Aosta Classica” offre un percorso attraverso il patrimonio della canzone d’autore italiana, con Cristiano De André che ripercorre l’opera del padre, Simone Cristicchi che esplora l’evoluzione del racconto attraverso le tenebre e la luce, Gio Evan che incanta con la sua poetica intimista, l’Orchestra Giovanile Italiana guidata dal maestro Alexander Lonquich, e i Negrita che si spogliano in un concerto acustico tra dialoghi e musica.Il calendario si arricchisce di nomi di spicco della scena pop italiana, come Marco Masini, Massimo Ranieri, Nek e Umberto Tozzi, quest’ultimo in un’emozionante “L’ultima notte rosa – The Final Tour”, un omaggio al suo percorso artistico. Un viaggio nostalgico negli anni ’90 sarà offerto dallo spettacolo “Voglio tornare negli anni ’90!”, un tuffo tra le hit che hanno segnato un’epoca.Ma il Forte di Bard non è solo musica. Il “Cactus Film Festival” (6 luglio) porterà sul grande schermo la narrazione cinematografica, con laboratori, premiazioni e la performance gratuita di Giovanni Muciaccia. Un omaggio al mondo dell’alta montagna sarà celebrato l’11 agosto, in occasione del cinquantesimo anniversario dell’Unione Valdostana Guide di Alta Montagna.La sfera letteraria e il pensiero critico trovano spazio con l’evento speciale del 22 agosto, quando il giornalista Federico Buffa porterà in scena “Number 23”, un recital dedicato al leggendario Michael Jordan, esplorando la sua figura al di là dell’impresa sportiva.La rassegna “Forte di Bard Incontri” propone un ciclo di approfondimenti con tre figure di riferimento: l’alpinista Patrick Gabarrou, il matematico e divulgatore Piergiorgio Odifreddi, e un tavolo di discussione sulla “Geopolitica dei nuovi imperi”, un’analisi complessa e attuale promossa in collaborazione con la rivista “Le Grand Continent”.In concomitanza con la Giornata nazionale delle Fortezze aperte, il 14 settembre sarà possibile partecipare a visite guidate gratuite alla rete di gallerie sotterranee del Forte, un’occasione unica per esplorare le profondità storiche e architettoniche del sito.Durante tutto il periodo estivo, dal 28 luglio al 7 settembre, il Forte di Bard sarà accessibile quotidianamente, anche il lunedì, con orario prolungato (dalle 10 alle 19), invitando il pubblico a immergersi in un’esperienza culturale intensa e coinvolgente, crocevia tra storia, arte, musica e riflessione.