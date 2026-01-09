Eugenio Finardi in concerto con “Tutto ’75-’25 Tour”

- Advertisement -

Venerdì 16 gennaio alle ore 20.30 presso il Teatro Splendor di Aosta è in programma l’appuntamento dedicato alla grande canzone d’autore italiana con Eugenio Finardi e il suo Tutto ’75–’25 Tour, concerto che attraversa cinquant’anni di musica in un dialogo continuo tra passato e presente.

Con Tutto ’75–’25 Tour Finardi torna alla potenza del suono e della band, per raccontare mezzo secolo di carriera senza indulgere alla nostalgia, ma con la stessa urgenza espressiva e curiosità che lo accompagnano fin dagli esordi.

Sul palco convivono le canzoni che hanno segnato la sua storia artistica e i brani tratti dal nuovo album TUTTO, un lavoro che sorprende per sonorità contemporanee e per la lucidità con cui Finardi continua a osservare e interpretare il mondo.

Accanto a lui, una band affiatata e versatile capace di nuova vita a un repertorio vastissimo e stratificato, formata da Giuvazza Maggiore (chitarre, loop, cori), Claudio Arfinengo (batteria, percussioni) e Maximilian Agostini (tastiere, basso, cori).

Lo spettacolo è incluso nell’abbonamento MUSICA LEGGERA.

I biglietti sono attualmente esauriti. I titolari di biglietti che non occuperanno il loro posto entro le ore 20.30 perderanno il diritto al posto numerato e assegnato. Alle ore 20.30 i posti ancora liberi saranno messi nuovamente in vendita.

I prezzi del biglietto sono:

Platea intero € 25,00 / Ridotto € 20,00

Galleria intero € 18,00 / Ridotto € 13,00

Per informazioni:

www.saisonculturellevda.it – E-mail: saison@regione.vda.it