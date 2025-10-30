Finissage musicale della mostra Brassaï. L’occhio di Parigi

Venerdì 7 novembre 2025, alle ore 16.30, a due giorni dalla chiusura della mostra Brassaï. L’occhio di Parigi, presso il Centro Saint-Bénin di Aosta, propone un finissage musicale. Gli allievi del Liceo Musicale di Aosta, coordinati dal professor Lorenzo Barbera, accompagneranno i visitatori lungo il percorso espositivo abbinando alle immagini e scatti del celebre fotografo musica e sonorità del ‘900 spaziando dalle atmosfere sognanti di Debussy a sonorità jazz.

La retrospettiva, curata da Philippe Ribeyrolles, studioso e nipote del fotografo, presenta più di 150 stampe d’epoca, oltre a sculture, documenti e oggetti appartenuti a Brassaï, per un approfondito e inedito sguardo sulla sua opera, con particolare attenzione alle celebri immagini dedicate alla capitale francese. Le sue fotografie dedicate alla Ville Lumière – dai quartieri operai ai grandi monumenti simbolo, dalla moda ai ritratti degli amici artisti, fino ai graffiti e alla vita notturna – sono oggi immagini iconiche che nell’immaginario collettivo identificano immediatamente il volto di Parigi.

La mostra è accompagnata da un catalogo bilingue italiano-francese edito da Silvana Editoriale, con testi di Philippe Ribeyrolles, Daria Jorioz, Silvia Paoli e Annick Lionel-Marie.

L’ingresso al finissage è gratuito

Per informazioni

Centro Saint-Bénin

Via Festaz 27 – Aosta

Tel. 0165.272687