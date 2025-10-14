Giovani valdostani videomakers

L’Assessorato Beni e attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali ricorda che entro il 26 ottobre 2025 – ore 23.59 è possibile partecipare ai due videocontest intitolati CIAK4STUDENT, destinato ai giovani dai 14 ai 24 anni e CIAK4YOUNG, destinato ai giovani dai 25 ai 35 anni, finanziati con le risorse del Fondo nazionale per le politiche giovanili, come disposto dall’Intesa del 17 ottobre 2024 tra lo Stato e la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste raggiunta nella Conferenza Unificata, e del Fondo regionale per le politiche giovanili, ai sensi della l.r. 12/2013.

I videocontest sono organizzati in collaborazione con Film Commission Vallée d’Aoste, e i giovani partecipanti potranno con la loro immaginazione, creatività, positività e capacità di confronto realizzare un video cortometraggio su uno dei seguenti temi:

CIAK4STUDENT

l’intelligenza artificiale

la scuola valdostana

i rapporti tra pari e intergenerazionali

il tempo libero e interessi personali

CIAK4YOUNG

il lavoro e il sentirsi realizzato

le relazioni intergenerazionali

lo sport e le passioni personali

le tradizioni e la cultura locali

Per ciascun videocontest sono previste:

l’assegnazione agli autori degli otto video/cortometraggi giudicati vincitori dalla Commissione di valutazione, dei seguenti premi:

dal 1° al 3° ° classificato euro 1.500,00 ciascuno

dal 4° al 5° classificato euro 1.000,00 ciascuno

dal 6° all’8° classificato euro 672,00 ciascuno

la consegna, nel corso di apposita serata evento di novembre 2025, di un attestato di partecipazione e di un gadget a tutti i partecipanti.

Per partecipare è necessario compilare e inoltrare, entro e non oltre la scadenza sopracitata, l’apposito modulo esclusivamente nel formato “Google moduli” reperibile sul portale web “QuiJeunes VDA” al link https://giovani.regione.vda.it. I regolamenti dei due videocontest sono consultabili e scaricabili sul portale web “QuiJeunes VDA” sopracitato, curato dall’Ufficio politiche giovanili della Struttura politiche educative.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai referenti dell’Ufficio politiche giovanili all’e-mail u-polgiovanili@regione.vda.it – Tel: 0165275854/5855