Il MegaMuseo tra patois, radio e divulgazione

Nel mese di novembre il MegaMuseo – Museo Archeologico Contemporaneo di Aosta sarà caratterizzato da nuove e appassionanti avventure che uniscono cultura, divulgazione e partecipazione aprendo finestre su codici culturali insoliti per un museo archeologico.

In particolare, in occasione delle celebrazioni per il Santo Patrono del quartiere di Saint-Martin-de-Corléans, sono state ideate delle visite teatralizzate in patois curate dallo staff del museo in collaborazione con l’associazione Le Digourdì.

“Sisse cattro bèrio” è l’eloquente titolo delle visite che intendono, tra ironia e satira, raccontare il museo e le sue vicissitudini partendo da radicati luoghi comuni. Una rilettura in francoprovenzale accompagnati dal laureatissimo professor Tsevvatéra (“Scavaterra” ndr.) la cui unica missione è di riportare alla luce quelle “quattro pietre”.

Questa proposta culturale rientra nell’attuale strategia del MegaMuseo che, oltre a valorizzare la collezione museale, intende coinvolgere il pubblico locale affinché si riappropri, in forma diretta, di un patrimonio collettivo e identitario.

Le visite teatralizzate si terranno sabato 8, domenica 9 novembre ore 11.30, 16.30, e martedì 11 novembre ore 18.30, con prenotazione obbligatoria al numero 0165 552420 (da martedì a domenica, 10-18). Attività a pagamento.

In occasione del Santo Patrono sarà inoltre possibile accedere gratuitamente al museo e partecipare a visite guidate gratuite alle ore 11 e 15.30 con prenotazione obbligatoria al numero 0165 552420 (da martedì a domenica, 10-18).

A partire da mercoledì 19 novembre e sino a mercoledì 17 dicembre dalle ore 11 alle 13 radio e archeologia troveranno un punto di incontro al MegaMuseo. Prende avvio lo speciale di cinque puntate MegaMuseo On Air: archeologia in radio, una trasmissione radiofonica a tema archeologico in diretta dal museo, con la possibilità per il pubblico di assistere e intervenire dal vivo.

Ogni appuntamento sarà un viaggio nel tempo, alla scoperta di reperti, storie e curiosità legate al patrimonio archeologico del MegaMuseo e non solo.

Una conduzione corale con lo staff del Museo ai microfoni che dialogherà con numerosi ospiti: archeologi, curatori di altri musei ed esperti. Non mancheranno rubriche, approfondimenti e spazi per il pubblico chiamato a porre domande e a interagire.

La diretta radiofonica permetterà infatti agli ascoltatori di partecipare da casa, inviando domande e commenti in tempo reale, mentre il pubblico in museo potrà vivere un’esperienza unica, assistendo alla trasmissione e contribuendo con interventi e curiosità.

L’obiettivo è di portare la radio dentro il museo e il museo dentro la radio, creando un ponte vivo tra la ricerca archeologica, la comunicazione e la comunità.

La trasmissione radiofonica sarà trasmessa in diretta sulle frequenze di Top Italia Radio (Valle d’Aosta e Canavese), in DAB (canale 10 B) e in streaming sui canali social del MegaMuseo.

Per chi lo desidera è possibile partecipare in presenza alla trasmissione in forma gratuita, previa prenotazione al numero 0165 552420 (da martedì a domenica, 10-18).

Programma completo su https://valledaostaheritage.com/events/novembre-2025/

INFO

Struttura Patrimonio storico-artistico e gestione siti culturali

Tel. + 39 0165 274327/67