- Advertisement -

Venerdì 23 gennaio alle ore 20.30 presso il Teatro Splendor di Aosta è in programma lo spettacolo Le Dieu du carnage di Yasmina Reza, nella nuova produzione del Teatro Nazionale di Genova, firmata dalla regia di Antonio Zavatteri.

Il testo di Yasmina Reza, scritto nel 2006, è una commedia feroce e lucidissima che mette a nudo le contraddizioni della società contemporanea, oscillando continuamente tra satira crudele e amara compassione. Le Dieu du carnage è ambientato in un interno borghese parigino, dove regnano, almeno in apparenza, compostezza, cortesia e buone maniere. Due coppie di genitori si incontrano per risolvere civilmente un episodio che coinvolge i rispettivi figli undicenni: una lite scoppiata ai giardinetti, apparentemente di poco conto. Ma ciò che nasce come un tentativo di mediazione razionale si trasforma rapidamente in un crescendo di tensione, in cui le maschere della tolleranza, della correttezza politica e dell’educazione iniziano a sgretolarsi.

A poco a poco emergono rancori, frustrazioni, fragilità e violenze sotterranee, fino a rivelare il vero protagonista della vicenda: il dio del massacro, forza primordiale e oscura che governa i rapporti umani al di sotto della superficie perbenista.

La messinscena firmata da Antonio Zavatteri privilegia il lavoro attorale e il ritmo serrato della commedia, affidandosi a un quartetto di interpreti affiatato e di grande precisione, proveniente dalla Scuola del Teatro Nazionale di Genova.

A quasi vent’anni dalla sua prima apparizione, Le Dieu du carnage conserva intatta la propria forza caustica: una commedia che diverte, inquieta e irrita, seguendo un ritmo implacabile che porta lo spettatore a riconoscersi, spesso suo malgrado, nei suoi protagonisti.

Lo spettacolo è incluso negli abbonamenti TUTTOTEATRO e SIPARIO.

I biglietti sono attualmente esauriti. I titolari di biglietti che non occuperanno il loro posto entro le ore 20.30 perderanno il diritto al posto numerato e assegnato. Alle ore 20.30 i posti ancora liberi saranno messi nuovamente in vendita.

I prezzi del biglietto sono:

Platea intero € 25,00 / ridotto € 20,00

Galleria intero € 18,00 / ridotto € 13,00

Per informazioni:

www.saisonculturellevda.it – E-mail: saison@regione.vda.it