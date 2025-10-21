Il teatro e il rugby insieme per promuovere il rispetto e contrastare la violenza di genere.

Mercoledì 19 novembre 2025, alle ore 20.30, presso il Teatro Giacosa di Aosta, andrà in scena lo spettacolo teatrale META -Contro la violenza, un evento promosso nell’ambito della campagna di sensibilizzazione contro la violenza. L’iniziativa rientra nel programma di attività volte a promuovere una cultura del rispetto, della parità e della non violenza, attraverso linguaggi artistici capaci di emozionare e far riflettere.

L’iniziativa finanziata nell’ambito dei “progetti antiviolenza” dell’Assessorato è stata ideata dal Centro Donne Contro la Violenza di Aosta, dallo Stade Valdôtain Rugby, con il supporto del Movimento Artistico Socio Culturale-MASC (testo e regia di Giulia Corradi). Attraverso una narrazione intensa e originale, lo spettacolo trasforma il linguaggio del rugby in metafora di rispetto, regole e collaborazione, offrendo una riflessione collettiva sulla necessità di costruire relazioni basate sull’ascolto e sulla responsabilità reciproca.

Con un sapiente equilibrio tra ironia e profondità, META accompagna il pubblico in un viaggio che parte dall’infanzia e arriva all’età adulta, svelando gli stereotipi e i modelli culturali che, spesso in modo silenzioso, alimentano la violenza e la disuguaglianza di genere.

“Questo progetto rappresenta un modo diverso ma potente di parlare di rispetto e di parità, coinvolgendo la cittadinanza in un percorso di consapevolezza e cambiamento. Il Teatro, come lo Sport, è un luogo di incontro, di crescita condivisa e di emozioni – dichiara l’Assessore Carlo Marzi – di principi e valori che lo sport del Rugby da sempre interpreta e promuove. Questo evento si inserisce nel percorso di sensibilizzazione e prevenzione che l’Assessorato porta avanti con continuità nel corso dell’anno, con l’obiettivo di costruire un cambiamento profondo e duraturo, partendo dal rispetto reciproco e dalla responsabilità condivisa”.

L’ingresso allo spettacolo è gratuito, con registrazione obbligatoria tramite la piattaforma Eventbrite: Link

Si ricorda che i minori di 14 anni potranno accedere solo se accompagnati da un adulto.

L’evento si inserisce nel quadro delle iniziative regionali volte a prevenire e contrastare la violenza, valorizzando la rete territoriale che unisce istituzioni, associazioni e cittadini in un impegno comune per una comunità più equa e solidale. Questo evento non è una celebrazione occasionale, ma parte di un percorso costante di sensibilizzazione e prevenzione che l’Assessorato porta avanti durante tutto l’anno. Tale impegno è coordinato anche attraverso il Forum permanente interistituzionale contro la violenza di genere, che riunisce istituzioni, forze dell’ordine, servizi socio-sanitari e realtà del terzo settore in un lavoro comune e continuativo.