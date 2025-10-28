Mostra Eroi Manga: una giornata dedicata alla cultura giapponese

Laboratori, esibizioni, workshop, visite guidate e approfondimenti: è ricca di proposte la giornata dedicata alla scoperta della cultura giapponese promossa dal Forte di Bard nell’ambito della mostra Eroi, evoluzione di un mito. Dal Giappone antico al contemporaneo, visitabile sino al 30 novembre. L’appuntamento è per domenica 9 novembre 2025, dalle ore 11.00 alle 18.00. Le iniziative animeranno varie sale e spazi della fortezza.

La Sala Olivero ospiterà le esibizioni di due arti marziali giapponesi, L’Aikido e lo Iaido a cura dell’Asd Shiesi Racconigi. La Sala Olivero accoglierà anche, in due momenti, lo spettacolo Teatro di carta letture, miti e racconti a cura di Progetto Kamishibai Milano. Un’occasione speciale per scoprire il Kamishibai, antica forma di narrazione giapponese che unisce voce, immagini e poesia. L’ex cappella militare sarà teatro di due laboratori aperti a grandi e piccoli: il laboratorio Chōchin curato da Meiko Yokoyama che proporrà un’attività creativa per scoprire l’arte e la bellezza della carta giapponese attraverso la realizzazione di una lanterna Chōchin, simbolo della tradizione e della poesia del Giappone. La seconda attività proporrà un doppio laboratorio creativo tenuto da Azusa Kawai per esplorare due iconiche forme d’arte: il disegno manga e l’antica tecnica dell’origami. Il Corpo di Guardia ospiterà il workshop di gioielleria creativa, Gioielli Kintsugi – Le cicatrici dell’eroe, a cura di Hanami Design, laboratorio esperienziale ispirato all’antica arte giapponese del Kintsugi, che trasforma la frattura in bellezza e la fragilità in forza. Lavorando su frammenti di ceramica appositamente preparati, ogni partecipante potrà decorare il proprio ciondolo con la tecnica del kintsugi contemporaneo, utilizzando polveri dorate e resine.

La Sala Archi Candidi ospiterà, alle ore 15.30, la conferenza Le origini del manga: da Hokusai al manga moderno a cura di. Paolo Linetti, curatore della mostra allestita alle Cantine del Forte. Per meglio conoscere questa forma d’arte sono previste visite guidate alla mostra Eroi, evoluzione di un mito. Dal Giappone antico al contemporaneo. Infine, per i più piccoli, la Sala Staedtler accoglierà Volti d’Oriente – Truccabimbi dal Giappone incantato, a cura di Samantha Boldrin. Un angolo magico dove i bambini potranno trasformarsi in piccoli samurai o creature leggendarie ispirate al mondo giapponese.

Nella giornata il ristorante La Polveriera proporrà uno speciale menù a tema.

Laboratori, visite alla mostra e workshop potranno essere direttamente prenotati in loco.

www.fortedibard.it

15,00 euro – Il biglietto include: Accesso alla mostra Eroi, evoluzione di un mito, partecipazione alle attività della giornata

Gratuità: 0-18 anni

24,00 euro

Il biglietto include: tutti i musei e tutte le mostre del Forte, partecipazione alle attività della giornata

