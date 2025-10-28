Mostra Eroi Manga: una giornata dedicata alla cultura giapponese

Nell’ambito della mostra “Eroi, evoluzione di un mito. Dal Giappone antico al contemporaneo”. Laboratori, esibizioni, workshop, visite guidate alla scoperta della cultura giapponese.
Laboratori, esibizioni, workshop, visite guidate e approfondimenti: è ricca di proposte la giornata dedicata alla scoperta della cultura giapponese promossa dal Forte di Bard nell’ambito della mostra Eroi, evoluzione di un mito. Dal Giappone antico al contemporaneo, visitabile sino al 30 novembre. L’appuntamento è per domenica 9 novembre 2025, dalle ore 11.00 alle 18.00. Le iniziative animeranno varie sale e spazi della fortezza.
La Sala Olivero ospiterà le esibizioni di due arti marziali giapponesi, L’Aikido e lo Iaido a cura dell’Asd Shiesi Racconigi. La Sala Olivero accoglierà anche, in due momenti, lo spettacolo Teatro di carta letture, miti e racconti a cura di Progetto Kamishibai Milano. Un’occasione speciale per scoprire il Kamishibai, antica forma di narrazione giapponese che unisce voce, immagini e poesia. L’ex cappella militare sarà teatro di due laboratori aperti a grandi e piccoli: il laboratorio Chōchin curato da Meiko Yokoyama che proporrà un’attività creativa per scoprire l’arte e la bellezza della carta giapponese attraverso la realizzazione di una lanterna Chōchin, simbolo della tradizione e della poesia del Giappone. La seconda attività proporrà un doppio laboratorio creativo tenuto da Azusa Kawai per esplorare due iconiche forme d’arte: il disegno manga e l’antica tecnica dell’origami. Il Corpo di Guardia ospiterà il workshop di gioielleria creativa, Gioielli Kintsugi – Le cicatrici dell’eroe, a cura di Hanami Design, laboratorio esperienziale ispirato all’antica arte giapponese del Kintsugi, che trasforma la frattura in bellezza e la fragilità in forza. Lavorando su frammenti di ceramica appositamente preparati, ogni partecipante potrà decorare il proprio ciondolo con la tecnica del kintsugi contemporaneo, utilizzando polveri dorate e resine.
La Sala Archi Candidi ospiterà, alle ore 15.30, la conferenza Le origini del manga: da Hokusai al manga moderno a cura di. Paolo Linetti, curatore della mostra allestita alle Cantine del Forte. Per meglio conoscere questa forma d’arte sono previste visite guidate alla mostra Eroi, evoluzione di un mito. Dal Giappone antico al contemporaneo. Infine, per i più piccoli, la Sala Staedtler accoglierà Volti d’Oriente – Truccabimbi dal Giappone incantato, a cura di Samantha Boldrin. Un angolo magico dove i bambini potranno trasformarsi in piccoli samurai o creature leggendarie ispirate al mondo giapponese.
Nella giornata il ristorante La Polveriera proporrà uno speciale menù a tema.
Laboratori, visite alla mostra e workshop potranno essere direttamente prenotati in loco.
Biglietti
Acquistabili anche online su www.fortedibard.it
15,00 euro – Il biglietto include: Accesso alla mostra Eroi, evoluzione di un mito, partecipazione alle attività della giornata
Gratuità: 0-18 anni
24,00 euro
Il biglietto include: tutti i musei e tutte le mostre del Forte, partecipazione alle attività della giornata
PROGRAMMA ATTIVITA’
- Il coraggio silenzioso
Aikido e Iaido tra disciplina, arte e spirito del samurai
A cura Asd Shisei Racconigi
ore 11.00, 12.30 e 16.00 – Sala Olivero
Dimostrazione che unisce la forza elegante dell’Aikido e la precisione rituale dello Iaido, due arti marziali giapponesi profondamente legate allo spirito del samurai. Un vero e proprio viaggio nel cuore del Budo, la “via del guerriero”, dove tecnica e interiorità si fondono in un equilibrio di gesto, silenzio e consapevolezza. Attraverso sequenze dimostrative e momenti di riflessione simbolica, il pubblico sarà invitato a scoprire un eroismo fatto non di forza ostentata, ma di padronanza, rispetto e trasformazione interiore.
- Laboratorio Chōchin
La magia delle lanterne giapponesi
A cura di Meiko Yokoyama
Cappella del Forte, tutto il giorno
Partendo da una struttura semi-preparata, ogni partecipante potrà decorare la propria lanterna utilizzando una ricca selezione di carte pregiate – come Kozo, Yuzen, Rakusui, Unryu – insieme a foglie d’acero, caratteri giapponesi e motivi decorativi.
Durata: un’ora
- Laboratorio Manga & Origami
Tra disegno e poesia giapponese
A cura di Azusa Kawai
Cappella del Forte, tutto il giorno
Guidati da un’artista esperta, i partecipanti impareranno a disegnare personaggi in stile manga ispirandosi ai cartoni animati presenti in mostra, scoprendo tecniche base, espressioni, e piccoli trucchi del mestiere per dare vita a figure dinamiche e originali. Accanto al disegno, spazio anche all’origami: piegando la carta secondo le antiche tecniche giapponesi, si darà forma a piccole creazioni poetiche, colorate e simboliche.
- Gioielli Kintsugi – Le cicatrici dell’eroe
Workshop di gioielleria creativa
A cura di Hanami Design
Corpo di Guardia, turni ore 11.00; 12.45; 14.45; 16.30
Lavorando su frammenti di ceramica, ogni partecipante potrà decorare il proprio ciondolo con la tecnica del kintsugi contemporaneo, utilizzando polveri dorate e resine. Il risultato sarà un piccolo oggetto da indossare, che racconta una storia di resilienza, trasformazione e bellezza imperfetta.
Durata: un’ora e 15 minuti
- Teatro di carta: letture, miti e racconti
Spettacolo Kamishibai a cura di Progetto Kamishibai Milano
ore 14.30 e 16.30 Sala Olivero
Un’occasione speciale per scoprire il Kamishibai, l’antica arte narrativa giapponese che unisce voce e immagini in un’esperienza intima e coinvolgente. Il termine significa letteralmente “teatro di carta” e prende vita grazie a un piccolo teatrino in legno (butai) all’interno del quale scorrono, uno dopo l’altro, cartoncini illustrati che raccontano storie attraverso immagini e parole. Lo spettacolo propone tre fiabe tradizionali giapponesi, introdotte da un breve racconto che aiuta il pubblico a entrare nel mondo del Kamishibai. La narrazione è accompagnata da tavole illustrate. Ad aprire lo spettacolo è la fiaba di Momotaro, il leggendario ragazzo nato da una pesca, figura centrale dell’immaginario giapponese e simbolo di coraggio, amicizia e avventura.
- Le origini del manga: da Hokusai al manga moderno
Conferenza a cura del prof. Paolo Linetti
ore 15.30 sala Archi Candidi
Un viaggio alla scoperta delle radici del manga, dalle antiche pergamene illustrate e xilografie giapponesi fino al fumetto contemporaneo. Attraverso immagini, opere d’arte e curiosità, la conferenza svela come molte caratteristiche dei manga e degli anime moderni affondino le loro radici in una lunga tradizione artistica.
- Volti d’Oriente – Truccabimbi dal Giappone incantato
A cura di Samantha Boldrin
Sala Staedtler, tutto il giorno
Tra delicati fiori di ciliegio, draghi stilizzati e simboli tradizionali, ogni trucco sarà un viaggio tra le meraviglie del Sol Levante, realizzato con cura e attenzione alle richieste di ciascun bambino.
- Visite guidate mostra Eroi, evoluzione di un mito
Cantine
Turni di visita: ore 11.00 – 12.30 – 14.00 – 15.30 – 17.00
Durata: un’ora