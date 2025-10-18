Re-book ad Aosta: il mercatino del libro usato torna con un euro!

Il 24, 25 e 26 ottobre prossimi, la Biblioteca comunale “Ida Désandré” di Aosta si apre a un’esperienza culturale unica con la settima edizione di “Re-book”, il mercatino del libro usato che si conferma appuntamento imprescindibile per amanti della lettura e sostenitori di un approccio circolare alla cultura.

L’iniziativa, frutto della collaborazione tra la Biblioteca e l’associazione di promozione sociale Forrestgump VdA, rappresenta molto più di una semplice vendita di libri; è un progetto di valorizzazione del patrimonio culturale locale e un impulso vitale per il sistema bibliotecario valdostano.

“Re-book” nasce da una consapevolezza: un vasto numero di volumi, gentilmente donati alla biblioteca, non può essere inserito nell’inventario del sistema bibliotecario regionale per ragioni legate all’obsolescenza, alla sovrabbondanza o all’essere fuori catalogo.

Invece di destinarli allo smaltimento, l’iniziativa li restituisce alla comunità, offrendo loro una seconda vita e riducendo l’impatto ambientale legato alla produzione di nuovi libri.

Quest’anno, l’evento si arricchisce con una novità significativa: un prezzo di accesso ancora più accessibile.

L’offerta minima per ogni volume, sia per adulti che per bambini, scenderà a un solo euro, rendendo la lettura un bene ancora più democratico e inclusivo.

Questa scelta strategica mira a incentivare un pubblico ancora più ampio a partecipare, consolidando “Re-book” come un vero e proprio laboratorio culturale aperto a tutti.

L’aspetto filantropico dell’evento rimane un elemento centrale.

Il 50% dei ricavi sarà interamente devoluto all’associazione Forrestgump VdA per l’acquisto di nuovi testi e abbonamenti a periodici, che saranno poi donati gratuitamente al Comune di Aosta, ampliando l’offerta culturale a disposizione della collettività.

La restante metà sarà impiegata dall’associazione per garantire la sostenibilità dell’iniziativa e per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, che si concentrano sull’inclusione sociale e lo sviluppo del territorio attraverso attività culturali e di promozione della lettura.

“Re-book” si configura quindi come un modello di economia circolare applicato al mondo della cultura, un esempio virtuoso di come la collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadini possa generare valore non solo economico, ma soprattutto sociale e culturale.

L’appuntamento è aperto al pubblico dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:00, offrendo tre giorni intensi all’insegna della scoperta, del risparmio e della condivisione.