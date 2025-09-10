Supermaratona: Viaggio nell’Anima delle Dolomiti

Supermaratona: Un Viaggio nell’Anima delle Dolomiti e nell’Essenza del SuperamentoIl documentario “Supermaratona – Un epico viaggio nella storia della Maratona”, firmato da Hervé Barmasse e Maratona dles Dolomites, offre un’immersione profonda nell’esperienza di un’impresa atletica senza precedenti, realizzata nel 2024.

Più che una semplice cronaca sportiva, il film si configura come un’esplorazione filosofica del rapporto tra l’uomo, la montagna e la resilienza.

Al centro della narrazione, Hervé Barmasse, alpinista di fama internazionale e divulgatore appassionato, si confronta con la Supermaratona: un percorso di 285 chilometri che si snoda attraverso il cuore delle Dolomiti, un palcoscenico naturale di bellezza mozzafiato e sfida ardua.

La distanza, a sé stante, è significativa, ma è il dislivello complessivo di 8.500 metri e l’attraversamento di 13 passi iconici della Maratona dles Dolomites – Enel a renderla un’impresa titanica.

Il documentario, tuttavia, non si focalizza esclusivamente sulla componente atletica.

Barmasse, infatti, ha sempre considerato la montagna come un terreno di introspezione, un luogo di confronto primario con sé stessi, piuttosto che un’arena di competizione con gli altri.

Questo approccio permea l’intero film, che rivela non solo la preparazione fisica e la tecnica, ma anche la forza mentale e la capacità di accettare i propri limiti.

“Supermaratona” celebra l’avventura straordinaria, ma trascende la mera narrazione sportiva per esaltare il valore simbolico intrinseco della Maratona.

Essa rappresenta un percorso di vita da intraprendere con passione, scoperta e profonda connessione con la natura.

È un invito a superare i propri confini fisici e psicologici, ma anche a riscoprire il valore del tempo lento, di un ritmo scandito da pedalate, respiri profondi e la contemplazione di orizzonti sconfinati.

Il film ci conduce in un viaggio non solo attraverso paesaggi alpini di rara bellezza, ma anche nel profondo dell’animo umano, rivelando la forza della perseveranza, l’importanza del rispetto per l’ambiente e la capacità di trovare significato e ispirazione nelle sfide più estreme.

Un’esperienza visiva e concettuale che invita alla riflessione sul nostro rapporto con la natura e con noi stessi.

Il documentario è disponibile all’indirizzo: https://www.

youtube.

com/watch?v=wvH-WFofs1E.