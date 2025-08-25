Torna Mo’delaine, il festival della lana di Valgrisenche: due giorni tra arte, natura, artigianato e tradizione

Il 30 e 31 agosto torna a Valgrisenche Mo’delaine, il Festival della lana organizzato dalla cooperativa Les Tisserands. Un appuntamento che intreccia saperi artigianali, innovazione, arte e territorio, con un programma ricco di eventi, laboratori, mostre, performance e attività esperienziali, per raccontare il valore della lana e del lavoro che la trasforma.

Due giorni di incontri, esperienze e arte contemporanea

Il festival prenderà il via sabato 30 agosto alle ore 10 con una passeggiata narrata alla scoperta del borgo di Valgrisenche. Alle 11.15, l’inaugurazione ufficiale con l’opening di “Morphosis”, progetto di arte contemporanea a cura di Barbara Pavan, con opere di Elham M. Aghili, Giulia Pellegrini ed Elena Redaelli.

Il pomeriggio proseguirà con il laboratorio di cianotipia “Fil bleu” (ore 14) condotto da Raffaella Santamaria, seguito alle 15 dal laboratorio “Fils d’osier” per bambini, con Manuel Giovinazzo. parola, tante fibre”, moderato da Annie Béthaz. A portare le loro esperienze e visioni saranno Roberto Miretto di Monviso Cashmere, Giulia Alberti della Fattoria La Rocca, Andrea Dominici di myYak Tibetan Fibers, Giada Bertinazzo dell’azienda Imbotex e Paolo Bonivento, entomologo forense.

Alle ore 17, l’artista Giulia Pellegrini presenterà la sua performance Albedo, a cui seguirà una visita guidata all’esposizione Morphosis. Chiuderà la giornata, alle 20.45, un incontro sul tema della sostenibilità ambientale intitolato “La voce dei ghiacciai: intrecci tra scienza, arte e tecnologia per un’eredità da salvare”, che vedrà dialogare Carlo Covini, project manager di Lenzing, Jean Pierre Fosson della Fondazione Montagna Sicura, la fiber artist Giulia Pellegrini e Roger Bovard, guida alpina di Valgrisenche.

La giornata di domenica 31 agosto sarà invece interamente dedicata alla filiera della lana e alla manualità. Dalle 10 alle 18 si svolgerà la fiera “Sul filo di lana”, dove artigiani tessili e produttori locali presenteranno le proprie creazioni. Alle ore 16 è prevista la dimostrazione di tosatura, con la partecipazione di Xavier Broquet e Silvana Mattiello.

Nel corso della giornata il pubblico potrà partecipare a dimostrazioni di lavorazioni artigianali, tra cesteria, tessitura, tintura naturale, feltro e maglieria. Previsti anche momenti divulgativi come il racconto partecipato della filiera della lana condotto da Giulia Alberti, visite guidate ai tesori della Valgrisenche, il coinvolgente gioco per bambini Vesti Lella la pecorella, le CreATTIVITÀ con la lana a cura della cooperativa Les Tisserands e l’opera collettiva Tricoter le glacier.

I laboratori: tecnica e creatività

Il programma dei laboratori, come da tradizione, offre attività per adulti e bambini, con esperienze pratiche che mettono al centro la materia lana.

Sabato 30 agosto, Raffaella Santamaria condurrà Fil bleu, un laboratorio di cianotipia dalle 14 alle 16.30. In contemporanea, dalle 15 alle 17, Manuel Giovinazzo proporrà Fils d’osier, un laboratorio pensato per bambini, che unisce l’intreccio del salice con l’uso della lana.

Domenica 31 agosto, la designer tessile Valentina Cosciani guiderà due laboratori di knitting: Silene (dalle 10 alle 12) e Fair Isle (dalle 14.30 alle 16.30). Nene, esperta di tecniche decorative tessili, sarà invece protagonista con L’ago magico, laboratorio di punch needle in programma dalle 10 alle 13, e con Ricamo creativo, dedicato al ricamo moderno, nel pomeriggio dalle 14.30 alle 16.

Alle 14, Roberta Bianchetti proporrà Gnomo pellegrino, laboratorio dedicato al feltro e alla lana che accompagnerà i partecipanti nella creazione di figure ispirate alla tradizione alpina. Per i più piccoli, dalle 14.30 alle 16, Valentina Saitta condurrà il laboratorio Geodi di minerali e lana, dove i bambini sperimenteranno la tecnica del feltro ad acqua.

Tutti i laboratori sono a numero limitato e su iscrizione (tramite form, sul sito della manifestazione). Per partecipare è possibile contattare l’organizzazione via email a: modelaine.valgrisenche@gmail.com o al numero +39 366 8994697).

Mo’delaine 2025 è un evento organizzato dalla cooperativa Les Tisserands con il patrocinio del Comune di Valgrisenche. Un’occasione unica per riscoprire i valori dell’artigianato, dell’autenticità e della relazione tra uomo, natura e territorio.