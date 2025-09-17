Aosta, agosto 2025: inflazione in calo, ma prezzi su alcuni beni aumentano

Ad agosto 2025, il quadro economico del Comune di Aosta presenta un significativo alleggerimento dell’inflazione, attestandosi allo 0,3% su base annua, un netto calo rispetto allo 0,7% registrato nel mese precedente.

Questo rallentamento, che coincide con un incremento dello 0,7% dei prezzi al consumo rispetto a luglio, riflette un complesso interplay di fattori che influenzano il potere d’acquisto delle famiglie aostane.

L’analisi comparativa con agosto 2024, condotta attraverso l’Indice dei Prezzi al Consumo per l’intera collettività nazionale (NIC), evidenzia un trend decrescente in settori chiave.

In particolare, le comunicazioni mostrano una contrazione dei prezzi pari al -5,1%, un dato che testimonia la crescente competizione nel settore delle telecomunicazioni e la diffusione di offerte più convenienti per i consumatori.

Analogamente, i trasporti registrano una flessione dello -0,6%, suggerendo una possibile riduzione dei costi energetici o un calo della domanda di determinati servizi.

Anche i settori “mobili, articoli e servizi per la casa”, “servizi ricettivi e di ristorazione”, e “abitazione, acqua, elettricità e combustibili” contribuiscono positivamente a questo quadro deflazionistico, con riduzioni rispettive dello -0,3%, -0,2% e -0,2%.

Queste diminuzioni, sebbene apparentemente modeste, hanno un impatto rilevante sul bilancio familiare, considerando la frequenza con cui le famiglie aostane sostengono spese in questi ambiti.

Tuttavia, non tutto è negativo.

Mentre alcuni settori registrano una diminuzione dei prezzi, altri presentano una tendenza all’aumento, seppur in misura variabile.

L’istruzione, ad esempio, registra un incremento del +4,1%, un dato che potrebbe riflettere l’adeguamento dei costi delle scuole private o un aumento delle tariffe universitarie.

Anche i prodotti alimentari e le bevande analcoliche (+2,7%) e le bevande alcoliche e i tabacchi (+1,8%) contribuiscono all’aumento generale dei prezzi, pur con percentuali inferiori rispetto all’istruzione.

L’aumento dei costi sanitari (+0,8%) e delle spese per la salute, insieme ai costi di ricreazione, spettacoli e cultura (+0,8%), completano il quadro, indicando una pressione inflattiva persistente in specifici comparti.

L’assenza di variazioni nel settore dell’abbigliamento e delle calzature, pur offrendo una nota di stabilità, non annulla la necessità di un’analisi più approfondita delle dinamiche sottostanti.

L’inflazione, infatti, non è un fenomeno omogeneo, ma una composizione di tendenze diverse che richiedono un’attenzione particolare da parte delle istituzioni e dei consumatori, al fine di mitigare gli effetti negativi e sfruttare al meglio le opportunità offerte dal mercato.

Il dato di agosto 2025, pertanto, rappresenta solo un’istantanea di una realtà economica in continua evoluzione, che necessita di essere monitorata costantemente.