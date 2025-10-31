Aosta, il Marché Vert Noël 2025/26: un trionfo di luci e tradizioni.

Il cuore pulsante di Aosta si appresta a risplendere con l’edizione 2025/2026 del Marché Vert Noël, un evento che si configura non solo come mercatino di Natale, ma come vero e proprio palcoscenico culturale e sociale per la comunità valdostana.

L’approvazione degli accordi di collaborazione, siglata dalla nuova giunta comunale, sottolinea l’importanza strategica dell’iniziativa, nata come vetrina per l’artigianato locale e l’economia del territorio, e che si è evoluta in un richiamo turistico di rilevanza nazionale.

La sinergia tra il Comune e i partner – Banca di Credito Cooperativo Valdostana (Bcc), Cva, Funivie Monte Bianco, Pila Spa e la Chambre Valdôtaine des Entreprises et des Activités Libérales – testimonia un impegno condiviso per la valorizzazione del patrimonio locale.

La Bcc, nuovo soggetto di spicco tra gli sponsor, assume un ruolo chiave con la fornitura e l’installazione dell’imponente albero di Natale di Piazza Chanoux, un simbolo luminoso che incarna lo spirito festivo.

La scelta di un ‘Abies nordmanniana’, ornato con 400 palline e 7.200 luci a LED, non è casuale: riflette un’attenzione alla sostenibilità ambientale, con un’aiuola realizzata con materiali naturali come rami e tronchi in legno.

L’esperienza visiva si arricchisce grazie a Cva, che offrirà un coinvolgente video-mapping sulla facciata di un edificio storico di fronte alla Porta Praetoria, trasformando l’architettura in una tela dinamica.

Indicazioni direzionali e un’illuminazione suggestiva, proiettate in Piazza della Repubblica e Place des Franchises, guideranno i visitatori alla scoperta del fascino nascosto di Aosta.

Le Funivie Monte Bianco, con il loro contributo finanziario e la presenza di uno stand all’interno del Marché Vert Noël, rafforzano il legame tra l’evento e il turismo montano, promuovendo le bellezze naturali del territorio.

Pila Spa, attraverso un pacchetto integrato di spazi pubblicitari sui canali digitali e la realizzazione di totem informativi nelle stazioni della telecabina, amplifica la visibilità del Marché Vert Noël e offre un servizio utile ai visitatori.

Il Marché Vert Noël 2025/2026 si preannuncia dunque come un’esperienza multisensoriale, un connubio di tradizione, innovazione e sostenibilità, capace di rafforzare l’identità valdostana e di accogliere visitatori da ogni angolo d’Italia e d’Europa.

L’iniziativa, lungi dall’essere una semplice fiera commerciale, si configura come un motore di sviluppo economico e culturale, un momento di aggregazione per la comunità e un’occasione unica per riscoprire il fascino senza tempo di Aosta.